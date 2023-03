Ý nghĩa tên gọi các loài hoa trong tiếng Anh

Hoa hồng gắn với sắc đẹp của người phụ nữ, trong khi lan tường thể hiện sự mềm mỏng, ý nhị, còn hoa thủy tiên tượng trưng cho sức mạnh của mối quan hệ.

1. Rose (hoa hồng): Rose is considered as the most beautiful flower of all associated with the love and women’s beauty. It is known as the queen of flowers (Hoa Hồng được coi là loài hoa đẹp nhất trong tất cả các loại hoa, gắn liền với tình yêu và sắc đẹp của người phụ nữ, được mệnh danh là nữ hoàng của loài hoa).

2. Lisianthus (hoa lan tường): It symbolizes the love, but softness, tenderness and sophistication. In addition, this flower also brings luck and peace (Là loài hoa tượng trưng cho tình yêu nhưng thể hiện sự mềm mỏng, ý nhị và đầy tinh tế. Ngoài ra, loài hoa này còn mang đến sự may mắn và bình yên).

Hoa hồng được mệnh danh là nữ hoàng của các loài hoa. Ảnh minh họa: Pixelstalk

3. Daffodils (hoa thuỷ tiên): It symbolizes the strength of relationship and mutually supportive bond between two of you (Hoa thuỷ tiên, tượng trưng cho sức mạnh của mối quan hệ và sự gắn kết hỗ trợ lẫn nhau giữa hai người).

4. Anemone (thu mẫu đơn): It symbolizes the protection and cover up for you (Loài hoa tượng trưng cho sự bảo vệ, chở che).

5. Lily (hoa bách hợp): This flower represents for love as my love is all for only you, sincere with a message "It's heavenly to be with you" (Hoa Lily đại diện cho tình yêu, tình yêu của anh chỉ dành cho mình em, chân thành với thông điệp "Thật tuyệt vời khi ở bên em").

6. Amaryllis (loa kèn đỏ): These flowers are a symbol of splendor and beauty. It also says "I'm proud to have you" (Những đoá hoa này là biểu tượng của sự lộng lẫy và vẻ đẹp. Nó cũng thay lời nói "Anh tự hào khi có em").

7. Aster (cúc thạch thảo): This flower symbolizes for love, soft beauty, femininity, maturity and modest (Loài hoa này tượng trưng cho tình yêu, vẻ đẹp mềm mại, nữ tính, cho sự chín chắn và khiêm nhường).

Hoa Anemone. Ảnh minh họa: Petalrepublic

8. Carnation (hoa cẩm chướng): Carnation symbolizes for admiration, beauty, and love for my own woman (Hoa cẩm chướng tượng trưng cho sự ái mộ, sắc đẹp, tình yêu dành cho người phụ nữ của riêng tôi).

9. Hoa lưu ly "Forget me not": Lily is the flower of love. It is also known as the faithful flower, a true love and loving memories (Hoa lưu ly là hoa dành cho tình yêu. Nó còn được biết đến như một loài hoa của sự thủy chung, một tình yêu đích thực và những hoài niệm yêu thương).

10. Tulip (hoa Tulip): Tulip is one of the flowers for love with the implication of a perfect love, a sincere expression to my love (Tulip là một trong những loài hoa dành cho tình yêu với hàm ý về một tình yêu hoàn hảo, lời tỏ bày chân thành đến người mình yêu).

Đinh Thị Thái Hà