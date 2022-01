Ý nghĩa 'tạo phúc' trong món quà tết từ Menard Việt Nam

Menard Việt Nam truyền đi thông điệp về sức khỏe, thịnh vượng, phúc khí dài lâu tới mỗi khách hàng thông qua món quà "Tết Ngũ Phúc".

Đại diện Menard Việt Nam cho biết, Người Việt xưa nay coi trọng việc "tạo phúc", "tích phúc", cho rằng mỗi người là một mắt xích trong chuỗi quan hệ giữa gia đình. Vì thế, chữ "phúc" bao gồm cuộc sống tốt một đời, có tính kế thừa, tích lũy.

Quan niệm tạo phúc trong năm mới còn gắn liền với mong muốn phúc khí đầu năm sẽ giúp gia chủ cả năm hanh thông. Việc mở đầu một năm bằng các hành động tạo phúc lành đồng thời như một lời nhắc nhớ, hứa hẹn của mỗi người về những việc thiện sẽ làm trong năm mới.

Món quà Tết "Ngũ Phúc" Menard Việt Nam.

Bản thân chữ "phúc" thể hiện cuộc sống tốt đẹp mà mỗi người đều mong muốn. Trong đa dạng văn hoá, quan niệm Đông Tây thống nhất ở điểm phúc tới từ đức hạnh, đạo đức. Thấu hiểu điều đó, thương hiệu Mỹ phẩm và Spa cao cấp đến từ Nhật Bản Menard sáng tạo nên hộp quà Tết "Ngũ Phúc". Sản phẩm như một lời tri ân, kêu gọi mỗi người cùng tạo ra những điều tốt đẹp trong năm mới. Như mọi năm, Menard Việt Nam truyền đi thông điệp về sức khỏe, thịnh vượng, phúc khí dài lâu tới mỗi khách hàng thông qua món quà năm mới.

Món quà "Ngũ Phúc" có hộp màu đỏ, tượng trưng cho sự may mắn.

Vị trí trung tâm của hộp quà chính là sản phẩm tượng trưng cho phúc đức. Quan niệm về sức khoẻ dồi dào, thân tâm an yên, sản phẩm viên uống Linh chi Reishi giúp chăm sóc sức khỏe tim mạch, góp phần tăng đề kháng, bổ trí não. Tương ứng với phúc thịnh là nước Sâm linh chi tăng lực Reishi Ginseng, đại diện cho sự thịnh vượng dài lâu. Tượng trưng cho phúc thọ là viên uống Blueberry Astaxanthin với công dụng góp phần chống oxy hoá, làm chậm quá trình lão hoá tự nhiên, như tuổi trẻ mãi trường tồn. Món quà phúc lộc tương ứng với thực phẩm dưỡng trắng Fairlucent C, mang thông điệp rạng rỡ đón tài lộc vào nhà. Cuối cùng, món quà Collagen nội sinh tương ứng với phúc an khang, hỗ trợ duy trì sắc xuân, tăng cường sự dẻo dai cho cơ thể.

Menard Việt Nam chuẩn bị món quà sức khỏe cho khách hàng, đối tác.

Thương hiệu tin rằng, năm mới Nhâm Dần 2022 sẽ là một năm thuận lợi, dồi dào phúc khí. Thông qua hộp quà "Ngũ Phúc", Menard mong muốn tiếp tục đồng hành cùng khách hàng trên hành trình "tích phúc" dài lâu, lan toả vẻ đẹp chân thiện mỹ.

Lê Nguyễn

Ảnh: Menard Việt Nam