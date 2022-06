Ý nghĩa của Bitcoin với môi trường khi giá giảm

Giá Bitcoin xuống dưới 24.000 USD được coi là tin vui với môi trường toàn cầu khi nhiều người sẽ dừng hoặc giảm việc đào tiền điện tử.

Hôm qua, giá Bitcoin có lúc xuống dưới mức 24.000 USD, bằng một nửa so với hồi tháng 3 và là mức thấp nhất trong khoảng 1,5 năm trở lại đây. Theo The Verge, dù tiền điện tử này đã giảm giá trị liên tục những tháng qua, tín hiệu vui nó cũng giảm tác động đến môi trường.

Năm ngoái, khi giá Bitcoin tăng cao và đạt đỉnh 69.000 USD vào tháng 11, mức tiêu thụ điện hàng năm của mạng lưới các "máy đào" ước tính khoảng 180-200 terawatt giờ (TWh). Đây cũng là mức tiêu thụ tương đương với tất cả các trung tâm dữ liệu trên thế giới hàng năm.

Giá cao đem đến động lực cho những người đào tiền điện tử vì phần thưởng lớn hơn. "Miễn là giá trên 25.200 USD, mạng Bitcoin vẫn có thể duy trì hoạt động khai thác sử dụng khoảng 180 TWh mỗi năm", nhà kinh tế tiền tệ kỹ thuật số Alex de Vries nêu.

Tuy nhiên, giá dưới ngưỡng 25.200 USD sẽ khiến các thợ đào tạm dừng hoặc giảm hoạt động khai thác vì không muốn mạo hiểm chi nhiều tiền hơn cho hóa đơn điện so với số mà họ kiếm được.

Một hệ thống máy đào tiền điện tử ở Fort Stockton, Texas (Mỹ) tháng 4/2022. Ảnh: Bloomberg

"Vẫn còn quá sớm để đưa ra dự đoán cụ thể về việc liệu giá Bitcoin giảm mạnh cuối cùng có mang lại lợi ích cho môi trường hay không. Nếu đây chỉ là sự sụt giảm trong một ngày, sẽ không có nhiều thay đổi", Alex de Vries nhận định. "Mặt khác, nếu giá không thể nhanh chóng phục hồi, các thợ đào sẽ phải đối mặt với quyết định khó khăn trước mắt".

Nghiên cứu cho thấy nếu Bitcoin duy trì ở mức 24.000 USD, điện năng tiêu thụ toàn cầu cho đào tiền số sẽ giảm còn 170 Twh hàng năm. Mức chênh lệch so với khi giá ở đỉnh 69.000 USD tương đương lượng điện của cả Ireland sử dụng hàng năm.

Theo The Verge, đào tiền điện tử vốn không đem đến hiệu quả về mặt năng lượng. Các hệ thống máy tính khai thác xác minh giao dịch bằng cách chạy đua giải các bài toán ngày càng phức tạp và đổi lại nhận được phần thưởng là những "tài nguyên" tiền điện tử mới. Đây cũng là lý do tại sao nhiều người lo ngại về lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính do tiền điện tử tạo ra.

Bitcoin hiện là tiền số có vốn hóa lớn nhất thị trường. Những biến động của nó ảnh hưởng lớn với môi trường toàn cầu. "Giá giảm sẽ giúp điện năng tiêu thụ điện ít đi và kết quả là giảm lượng khí thải", Alex de Vries nói.