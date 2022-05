Ý nghĩa 10 từ viết tắt thường gặp trong email

PS là từ đã rất phổ biến và quen thuộc, nhưng còn EOD hay OOO nghĩa là gì?

1. ASAP

ASAP là viết tắt của "As soon as posible" (càng sớm càng tốt), được dùng khi muốn đảm bảo với người khác rằng bạn sẽ hoàn thành một việc nào đó kịp thời.

2. BBC và CC

BCC và CC xuất hiện dưới dạng các tùy chọn trong giao diện email của bạn. CC là viết tắt của "carbon copy", sử dụng khi bạn muốn gửi thư cho nhiều người cùng lúc. Nếu không muốn mọi người nhìn thấy những người khác cùng nhận được email, bạn nhập địa chỉ mail của họ vào trường được đánh dấu BCC (blind carbon copy), nghĩa là "bản sao ẩn".

3. EOD

EOD là từ viết tắt của "End of day" (cuối ngày). Đối với một số người, nó có thể là kết thúc một ngày 24 giờ, nhưng những người khác có thể sử dụng để chỉ thời gian đóng cửa của một doanh nghiệp cụ thể.

4. EOM

EOM là từ viết tắt của "End of message" (kết thúc tin nhắn). Mọi người thường sử dụng cụm này ngay trong tiêu đề để tránh cho người đọc phải mở email một cách không cần thiết. Ví dụ, nếu bạn nhận được email có tiêu đề "Cuộc họp ngân sách lúc 11 giờ sáng ngày 10/11 (EOM)" thì nghĩa là bức thư chỉ có mỗi thông tin đó thôi, không còn gì khác.

5. FYI

Nếu bạn muốn chia sẻ thông tin hữu ích hoặc liên quan đến người khác, bạn có thể sử dụng từ viết tắt FYI (For your information), nghĩa là "thông tin cho bạn".

6. NRN

Nếu bạn gửi email và không cần phản hồi, có thể sử dụng từ viết tắt NRN (No reply necessary), nghĩa là "không cần trả lời".

7. OOO

OOO là viết tắt của "Out of the Office". Khi không có mặt tại văn phòng, bạn có thể cho đồng nghiệp và những người khác biết bằng cách thêm OOO vào chữ ký trong mail trả lời tự động của mình. Nếu họ gửi đến một email khẩn cấp, thư trả lời tự động chứa từ viết tắt này sẽ cho họ biết, bạn chưa thể trả lời ngay.

8. PS

PS xuất phát từ một cách diễn đạt trong tiếng Latin, "postscriptum", nghĩa là "viết sau" hoặc "tái bút". Sau PS có thể là một câu, một đoạn văn để diễn tả thêm ý mà bạn chưa nói ở nội dung bên trên.

9. YTD

YTD có nghĩa là "year to date" (từ đầu năm đến nay). Ví dụ, bạn có thể trình bày doanh thu của mình trong một email "We’ve made $800,000 in sales YTD" (Chúng tôi đã kiếm được 800.000 USD từ đầu năm đến nay).

10. TL;DR

TL;DR biểu thị cho "too long; didn’t read", nghĩa là "dài quá, đừng đọc". Từ này dùng để báo hiệu bài viết có nội dung dài. Nó thường được sử dụng để đăng bản tóm tắt nhanh của một email.

Thảo Nguyên (Theo Grammarly)