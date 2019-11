Việt Nam hòa Thái Lan - sáu khác biệt dưới thời Park Hang-seo

Người hâm mộ Việt giờ có suy nghĩ tiếc nuối với trận hòa trước Thái Lan thay vì chỉ thở phào nhẹ nhõm như xưa.

Sự khác nhau giữa đội tuyển Việt Nam hiện nay và ngày xưa:

1. Thủ môn Đặng Văn Lâm: Nếu không có tài năng của Đặng Văn Lâm mà thay vào đó là những thủ môn gây thất vọng trong quá khứ như Phí Minh Long, Nguyên Mạnh thì Việt Nam hôm qua đã thua ít nhất hai bàn. Trái đầu tiên, Văn Lâm dùng chân cản được quả phạt penalty. Trái thứ hai khi trận đấu chỉ còn vài phút, hai cầu thủ Thái Lan đi bóng vào khu cắm địa, đối mặt với Văn Lâm nhưng có thể do tâm lý, không kịp phối hợp với nhau rồi lại đá vào chân của Văn Lâm.

2. Khả năng giữ bóng và tấn công 30 phút đầu: Với cách sắp xếp nhân sự hợp lý của HLV Park, các cầu thủ Việt Nam đã đá trên cơ Thái Lan trong 30 phút đầu với sự góp mặt của Tuấn Anh.

3. May mắn: 10 phút cuối trận do không còn Đỗ Hùng Dũng trên sân, cộng thêm ba sự thay đổi người là Công Phượng, Hồng Duy, Anh Đức đều là cầu thủ tấn công nên tuyển Việt Nam bị mất tuyến giữa, chúng ta không thể cầm bóng để đá. Nhưng toàn đội với sự quyết tâm cộng thêm chút may mắn vẫn đứng vững đến phút cuối cùng.

4. Người hâm mộ Việt Nam: Tâm thế của cổ động viên Việt Nam đã thay đổi khi chúng ta có suy nghĩ là mình bị cướp đi bàn thắng, tiếc nuối với trận hòa thay vì cảm thấy thở phào nhẹ nhõm như xưa.

5. Cửa đi tiếp vẫn sáng cho Việt Nam: Nếu chúng ta thắng Malaysia và Indonesia thì dù thua UAE, Việt Nam vẫn có thể lọt qua vòng loại thứ hai.

6. Kết quả hòa tốt cho cả Việt Nam và Thái Lan: Nếu trận đấu kết thúc với một kết quả thắng cho bất cứ bên nào thì HLV đội bóng còn lại cũng phải hứng chịu nhiều chỉ trích, thậm chí mất việc.

Nguyễn Hữu Khuyến