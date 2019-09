Tôi muốn chuyển nhà vì quán nhậu xung quanh ầm ĩ

Hơn 12h đêm mà các quán nhậu mở nhạc to, karaoke - người ăn nhậu thì chửi thô tục.

Khu dân cư tôi đang sống là một cụm chung cư và nhà phố. Tuy không quá cao cấp nhưng cũng rất tốt về nhiều mặt. Cư dân đa số sở hữu ôtô từ tầm trung đến sang, khu dân cư cũng có đủ chỗ đậu do có hai tầng hầm và cả trên mặt đất.

Ở đây có gia đình mua để ở hoặc cho thuê. Nhà mặt đất đa số cho thuê các công ty làm văn phòng nên tương đối an ninh, cuối tuần thì khá yên tĩnh. Một năm trở lại đây, một số chủ họ cho quán nhậu thuê kinh doanh, rồi từ đó 2-3 quán nữa mọc lên. Có quán hoạt động chiều tối, sau 16h. Có quán hoạt động từ 11h trưa khiến khu dân cư suốt ngày ồn ã bởi tiếng nhạc đủ thể loại, mùi thức ăn tứ phía. Nhất là về đêm, có khi khách khuya 11-12h đêm mà nhạc mở to ngoại cỡ, cầm loa kẹo kéo hát hò karaoke chúc tụng sinh nhật rất thiếu ý thức. Có nhiều ngày, nhân viên còn tụ tập nhậu khuya mở nhạc inh ỏi đến 3-4h sáng, rồi đánh chửi nhau.

Thành phần đi ăn nhậu thì đủ thể loại, ăn nói không ý tứ nhiều từ ngữ thô tục mà khu dân cư thì lắm trẻ con, người già. Từ khi các quán này mọc lên thì các con vật như chuột gián cũng tăng theo, lối đi đường sá bị lấn chiếm, dơ bẩn.

Ai có thể trở về nhà thấy an yên vui vẻ được khi luôn bị làm phiền bởi những thứ này? Chẳng lẽ suốt ngày đóng cửa im ỉm, tại sao họ lại được tự do phiền phức người khác rồi bắt người khác phải đóng cửa, phải tốn điện chạy máy lạnh tổn hại môi trường tốn kém tiền bạc và cả sức khoẻ? Mặt khác, xung quanh 3 phía của khu còn là các trường học mẫu giáo, cấp 1-2 nữa.

Người dân góp ý nhiều lần lên Ban quản trị và công an phường nhưng không có gì thay đổi cả. Dân cư không thể làm được gì vì gây rối trật tự là do công an phường họ xử lí, cư dân không có quyền này. Phường sang nhắc họ phút trước thì phút sau lại đâu vào đó. Thiết nghĩ, luật nên quy định rõ ràng về khu vực kinh doanh gì ở đâu, cách xa khu dân cư hay trường học bao nhiêu, giờ giấc hoạt động và phạt nghiêm khắc.

>> Nhiều gia đình gặp rắc rối với dịch vụ nhà nghỉ, quán nhậu... ở gần nhà. Trong trường hợp này, bạn sẽ ứng xử như thế nào? Chia sẻ bài viết của bạn cho trang Ý kiến tại đây.

Lê Kim