Tôi hãi hùng vì con học trường điểm nhưng được chị bán cá ngoài chợ chở về

Sau sự việc "bé lớp 1 tử vong sau 9 tiếng bị bỏ quên trên xe buýt đưa đón", nhiều độc giả VnExpress chia sẻ những câu chuyện giật mình liên quan đến sự thiếu trách nhiệm của giáo viên và nhà trường đối với học sinh:

Có những chuyện không thể ngờ được, giờ nghĩ lại vẫn còn sợ. Con tôi cũng từng học ở một trường điểm. Bé vừa chuyển từ mẫu giáo qua lớp 1. Hôm ấy ngày lễ nên các bé chỉ học có một buổi nhưng trường không báo qua điện thoại cho phụ huynh mà biểu bé ghi vào tập, nhưng bé lại quên không đưa tôi xem nên không biết.

Đến trưa, có một chị bán cá ngoài chợ chở bé về, nói thấy bé lơ ngơ ngoài ngã tư Bình Thái (quận 9, TP HCM), thấy bé quen quen nên chở về dùm. Tôi hãi hùng không biết lỡ bé gặp người xấu thì sao hay chuyện gì xảy ra khi bé băng qua ngã tư xa lộ để về nhà? Về nhà hỏi lại bé khai thêm là rủ một bạn nữa cùng về nhưng đi hướng khác. Tôi phải tìm cách liên lạc với mẹ bạn kia, may có tiệm hớt tóc giữ bé lại và tìm cách liên lạc với phụ huynh. Tôi thấy sự việc khá nghiêm trọng nhưng chỉ nói Ban giám hiệu nhà trường rút kinh nghiệm đừng để xảy ra thêm một lần nào nữa.

Con tôi học lớp 1 trường công. Mới buổi đầu tiên học hè cô giáo không kiểm soát để cho 2 học sinh tự ý đi về, trong đó một bé là con tôi, vì 2 cháu học chung mầm non. Đến lúc tôi đến không thấy đâu dù không phải do tôi đến đón muộn. Chủ trương của trường là 16h30 tan học, nhưng 16h20 tôi đến đã không thấy các cháu có mặt ở trường. Tôi cuống cuồng đi tìm, hỏi cô giáo vẫn tỉnh bơ bảo "không biết, dặn các cháu ngồi đây rồi". Cũng may con tôi ra ngoài nhờ được người gọi điện thoại đến đón vì cháu nhớ số bố mẹ. Cô giáo thật vô tâm. Con tôi đi học ở Hà Nội ra đường rất nguy hiểm.

Trước đây, cũng đã có trường hợp ở một địa phương, cháu học sinh nữ lớp 2 khi hết buổi học thì nhớ ra quên mũ nên quay lại lấy, nhưng bảo vệ không biết còn cháu trong đó và đã khóa của phòng học, khiến cháu bé bị nhốt lại. Cả gia đình tìm suốt đêm nhưng không biết con đi đâu và sáng hôm sau cháu đã chết trên bàn trong phòng học. Quá đau xót. Các nhà trường cần rút kinh nghiệm bởi các cháu còn nhỏ quá chưa biết tự bảo vệ mình. Và giờ đây lại thêm trường hợp nữa, người của nhà trường đã quá tắc trách, qua loa...

