'Tiến Linh là tiền đạo cắm thực thụ'

Tiến Linh có nhiều phẩm chất của một tiền đạo tốt: tốc độ, tỳ đè, chớp thời cơ nhanh và có duyên ghi bàn.

Tiền đạo Nguyễn Tiến Linh được AFC chọn làm một trong bốn cầu thủ nổi bật tại bảng D, vòng chung kết U23 châu Á 2020, nhiều độc giả tán thành và đưa nhận định:

Tiến Linh là người được thầy Park lựa chọn bồi dưỡng trở thành chân sút chủ lực của đội tuyển quốc gia, là sự kế thừa hoàn hảo cho vị trí của Anh Đức để lại, và đây là một vinh dự.

Nguyễn Thị Kim Ngân

Tiến Linh đánh đầu hay, khống chế bóng một nhịp giỏi, tốc độ và tỳ đè tốt. Càng ngày cầu thủ này càng rèn được khả năng chớp thời cơ nhanh, có duyên ghi bàn. Tiền đạo như vậy còn mong muốn gì hơn.

Minh Ngọc

Tiến Linh hội đủ các yếu tố của một tiền đạo đẳng cấp: Chiều cao chuẩn, sút xa, đánh đầu tốt, dứt điểm một chạm tốt, tỳ đè cũng rất "ok" và tuổi còn rất trẻ. Không còn nghi ngờ gì nữa, cầu thủ này rất đáng xem.

Tuan tran

Có ý kiến cho rằng Tiến Linh lười chạy và tranh chấp, ít phối hợp đồng đội. Theo tôi Tiến Linh là tiền đạo cắm, nếu chạy lung tung bỏ chỗ là điều tối kị. Di chuyển hợp lí thế nào là do huấn luyện viên chỉ định, thực tế Tiến Linh tranh chấp bóng rất tốt, nhất là trong khu vực 16m50.

Tiến Linh cần chú ý phối hợp tạo cơ hội cho đồng đội ghi bàn nhiều hơn nữa. Tiến Linh và Đức Chinh là cặp tiền đạo có nhiều điểm mạnh yếu có thể bù trừ cho nhau. Hy vọng cặp đôi này sẽ làm nên chuyện ở Thái Lan.

Tobira Ha

Tiến Linh là mẫu tiền đạo theo phương hướng châu Âu. Nhanh và quyết đoán không rườm rà. Phan Văn Đức, Quang Hải và bộ tiền đạo Đức Chinh, Tiến Linh có lối đá hay và ngắn gọn. Tuyển Việt Nam sẽ còn hay nữa khi có đủ bộ tứ này.

Việt nam

Trước đây mọi người hay chỉ trích gọi Linh "lười", Linh "phá". Do thời gian trước, Tiến Linh thường ra sân từ ghế dự bị, thi đấu không tốt vì còn non kinh nghiệm. Ngoài ra Linh còn chịu nhiều áp lực do trên tuyển còn cái bóng quá lớn của đàn anh Anh Đức, Công Phượng còn được trọng dụng thậm chí là Đức Chinh vẫn được ưu tiên hơn.

Từ khi Anh Đức có ý định giải nghệ vì tuổi tác và Công Phượng mất phong độ, Tiến Linh dần trưởng thành và hoàn thiện mình bằng các bàn thắng ở các trận chính thức và giao hữu U22, U23, từ đó chiếm được lòng tin của ông Park và ban huấn luyện. Tiến Linh đã được kéo lên đá tuyển quốc gia ở vòng loại World Cup, dù trước đó chỉ tập trung tập luyện cho SEA Games, và tỏa sáng bằng bàn thắng trước Indonesia và siêu phẩm vào lưới UAE.

Đến SEA Games 30, Linh kết hợp với Đức Chinh trở thành cặp song sát khi cả hai ghi tổng cộng 14 bàn thắng trong tổng số 24 bàn thắng của U22 Việt Nam. Trong những trận không ghi bàn, Tiến Linh cũng thể hiện rất rõ tinh thần quyết khát khao cống hiến hết mình.

Nên Tiến Linh được AFC chọn làm một trong bốn cầu thủ nổi bật ở vòng chung kết U23 châu Á 2020 thay vì Quang Hải không có gì lạ

roseminh7775

