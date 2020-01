Thất bại tích cực của U23 Việt Nam

Chấp nhận, vượt qua và rút kinh nghiệm sau thất bại là dấu hiệu của nền bóng đá trưởng thành.

Trước tiên, tôi xin chia buồn với các cầu thủ U23, cũng như người hâm mộ Việt Nam đã hết lòng cổ vũ cho các cầu thủ tại giải lần này. Những gì người hâm mộ kỳ vọng ở các tuyển thủ U23 đã không xảy ra như đã làm được cách đây hai năm tại Thường Châu, Trung Quốc. Tuy nhiên, không vì thế mà chúng ta quá buồn, bởi chúng ta đã có được những kinh nghiệm quý giá rút ra từ thất bại này, đặc biệt là sự xuất hiện trở lại của những nhân (yếu) tố tích cực



Nhân tố tích cực đầu tiên tôi muốn nói tới, đó là sự trở lại của Đình Trọng. Gần như Đình Trọng đã phục hồi 100% sức lực, đủ để chơi trọn 90 phút và khi có Trọng, hàng phòng ngự U23 Việt Nam thi đấu khác hẳn. Xem lối thi đấu của Trọng làm mọi người nhớ lại một Matthias Sammer của đội tuyển Đức ngày nào: phong thái đĩnh đạc, phán đoán tốt, kỷ thuật cá nhân tuyệt vời và khả năng chỉ huy hàng phòng ngự xuất sắc.

Trọng còn trẻ, còn phục vụ cho đội tuyển quốc gia nhiều năm nữa và sự trở lại của Trọng là sự bổ sung kịp thời cho giai đoạn nước rút đầy cam go vòng loại World Cup 2022. Rất tiếc, anh vướng phải thẻ đỏ trong trận gặp U23 Triều Tiên nên có khả năng vắng mặt trong trận gặp Malaysia tới đây vì án phạt.

Nhân tố thứ hai, không lạ nhưng gần như "mất hút" trong hai trận đầu tiên vòng loại, kịp lên tiếng ở trận thứ ba gặp U23 Triều Tiên: Tiến Linh. Có thể đâu đó còn nhiều lời khen chê, nhưng hiện giờ Tiến Linh là trung phong số một của đội tuyển Việt Nam: nhạy bén trong vòng cấm và chớp thời cơ ghi bàn rất tốt. Một số người chỉ trích anh lười di chuyển, nhưng thực ra mỗi khi đội nhà bị đối phương dồn ép, anh tích cực lùi về tham gia phòng ngự cùng đồng đội. Anh tịt ngòi trong hai trận đầu tiên vì nhận quá ít sự hỗ trợ của tuyến dưới, trong khi lại phải lùi sâu về tìm bóng và hỗ trợ đồng đội



Nhân tố thứ ba là Thành Chung. Theo dõi Thành Chung từ vòng loại U23 Á Châu, Seagames 30 và đến giải này, Chung tiến bộ không ngừng. Chung chơi cơ động, có thể chơi tốt ở vị trí trung vệ giữa hoặc trung vệ lệch. Những đường chuyền dài vượt tuyến của Chung sắc sảo không kém gì đàn anh Quế Ngọc Hải và khi cần thiết, Chung có thể dâng cao tham gia tấn công cùng đồng đội, đặc biệt là những pha đá phạt góc. Có thể xem Chung là một bổ sung tốt cho hàng hậu vệ đội tuyển quốc gia gồm nhiều hảo thủ: Đình Trọng, Quế Ngọc Hải, Duy Mạnh....phòng khi chấn thương hoặc thẻ phạt.

Yếu tố thứ tư, liên quan đến bài học cho các cầu thủ trẻ. Phải nói chỉ trừ ba cầu thủ trên (cả Quang Hải) còn thể hiện được năng lực bản thân mình, các cầu thủ còn lại hoặc là chơi sa sút, hoặc là còn non kinh nghiệm. Trọng Hùng, Hoàng Đức kỹ thuật có nhưng hay lạm dụng làm giảm nhịp trận đấu. Bảo Toàn quá non truy cản không cần thiết đối phương dẫn đến quả phạt đền trong trận gặp Triều Tiên. Còn Bùi Tiến Dũng, đây là lần thứ hai anh mắc lỗi như vậy trong một trận đấu chính thức, thì rõ ràng kỹ năng bắt bóng bổng của anh có vấn đề. Nên nhớ, một thủ môn có thể không cản phá được một cút sút ghi bàn của đối phương thì tinh thần toàn đội không thay đồi gì nhiều, nhưng một sai lầm ngớ ngẩn của thủ môn sẽ làm cho toàn đội suy sụp theo.



Do vậy, thất bại lần này để các cầu thủ nhìn lại mình mà cải thiện bản thân nếu không muốn tụt hậu. Ngay cả ông Park, sau trận đấu ông đã nhận trách nhiệm về mình, ông nói sẽ xem lại tất cả các trận đấu và đánh giá lại mọi khía cạnh để phục vụ cho công tác huấn luyện sắp tới tốt hơn.

Còn VFF và các CLB, cũng nên xem xét lại công tác đào tạo trẻ, đành rằng công tác tuyển chọn và đào tạo rất quan trọng, nhưng mạnh dạn tạo điều kiện cho các cầu thủ trẻ cọ xát ở các giải cùng lứa tuổi, đặc biệt là giải đỉnh cao trong nước và quốc tế cũng rất cần thiết. Có như vậy, các cầu thủ trẻ mới tiến bộ và đủ khả năng thi thố với các anh hào



Còn người hâm mộ Việt Nam, hãy xem đây là khoảng lặng cần thiết để tất cả, từ cầu thủ, huấn luyện viên, các câu lạc bộ và những nhà hoạch định chính sách cho bóng đá Việt Nam nhìn lại. Hai năm qua, bóng đá Việt Nam liên tục gặt hái nhiều thành công vang dội ở các cấp độ đội tuyển khác nhau, giờ là lúc gặp thất bại. Tất nhiên, khi biết chấp nhận thất bại và biết cách vượt qua nó, tiến về phía trước, khi đó mới là một nền bóng đá trưởng thành.

Quý Nguyễn