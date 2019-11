Tâm lý phải thắng khiến cầu thủ Việt 'cóng chân' trước Thái Lan

Chính bởi tâm lý ganh đua với Thái Lan nên trận vừa qua Việt Nam mất đi những pha bóng hay và đẳng cấp vốn có.

Đánh giá về nguyên nhân khiến tuyển Việt Nam đánh mất hình ảnh của mình trong trận hòa với Thái Lan tại Mỹ Đình, độc giả Lê Văn Đông nhận định: "Chính tâm lý của chúng ta mải ganh đua với Thái Lan nên trận vừa rồi mất đi những pha bóng hay và đẳng cấp vốn có mỗi khi đối đầu với các đối thủ ĐNA. Đúng ra trận vừa rồi đá với Thái Lan, tâm lý các cầu thủ như đá với những đối thủ khác thì người xem bóng đá đã được chứng kiến những pha bóng đẹp".

Đồng quan điểm, bạn đọc Tam Nguyen cho rằng: "Tại Việt Nam thua Thái quá nhiều trong quá khứ nên hình thành một cái dớp sợ hãi, không ai muốn mình lép vế cả. Như trận vừa rồi, người Thái sử dụng tất cả sự lọc lõi của họ để hòng đánh bại Việt Nam. Những phút đầu họ thua Việt Nam về mọi mặt nhưng phút cuối thì bất ngờ tấn công dồn dập để kết liễu chúng ta vì nếu Thái Lan ghi bàn ngay từ đầu thì Việt Nam có khả năng sẽ tấn công ghi bàn trở lại nhưng nếu người Thái dứt điểm phút cuối thì Việt Nam có thể thua về tinh thần nản chí".

Trong khi đó, nhiều ý kiến nhận định những áp lực tâm lý mà thầy trò HLV Park Hang-seo phải chịu khi đối đầu Thái Lan xuất phát từ "tư duy ngắn hạn" của người hâm mộ: "Còn rất nhiều CĐV Việt Nam bị Thái Lan ám ảnh. Họ chỉ quan tâm đến chiến thắng của đội nhà trước Thái Lan thôi, kể cả việc thắng Thái rồi bị thua ở bán kết, chung kết thì họ vẫn rất vui", bạn đọc Quocthang477 chia sẻ.

"Người Việt bị Thái Lan ám ảnh. Một trận hòa mà họ lôi HLV Park và đội tuyển ra chỉ trích, phân tích này nọ. Giá như toàn dân Việt Nam hiểu về bóng đá, hoặc ít nhất họ hiểu rằng có trận cầu thủ thăng hoa, có trận phong độ kém là chuyện bình thường. Thật đáng buồn khi chỉ sau một trận hòa, họ đã chỉ trích và mất lòng tin", (Hoangvannam2586 )

Chỉ có một điểm trước Thái Lan nhưng Việt Nam vẫn giữ vị trí dẫn dầu bảng G vòng loại thứ hai World Cup 2022. Phân tích về khả năng tiến xa của đội tuyển, độc giả Chien.skytech cho rằng, NHM cần thay đổi tư duy chỉ ganh đua với Thái Lan: "Nếu Việt Nam muốn mơ World Cup thì mục tiêu là phải đánh bại hoặc ngang ngửa với các đội như Nhật Bản, Hàn Quốc, hay Iran... Nên hãy nghĩ xa hơn và có lộ trình từng bước để phát triển bóng đá trẻ".

Cùng chung suy nghĩ trên, bạn đọc Targaryen phân tích: "Căn bản Thái Lan cũng chỉ là một đội bóng nhỏ so với mặt bằng chung của châu Á, và lại càng nhỏ so với thế giới. Đến Nhật, Hàn ra thế giới cũng chỉ là đội lót đường thì Thái có gì mà suốt ngày so đo? Thắng thì tốt, không thắng cũng bình thường. Chính sự yếu kém của bản thân NHM vô tình áp đặt lên đội tuyển mà thôi, Thái còn phải lo chạy theo Việt Nam mới đúng".

Hai năm qua, Việt Nam không thua Thái Lan ở cấp độ đội tuyển và đội U23. Nhìn lại thành tích của đội tuyển hai năm qua, độc giả Hoang nguyen xuan nhấn mạnh: "Tâm lý phải thắng Thái Lan để làm gì khi mà hai năm vừa qua chúng ta đã vượt qua họ để tham dự toàn đấu trường lớn. Á quân U23 châu Á, nhóm 8 đội mạnh nhất châu lục, tứ đại anh hào. Còn AFF Cup nhỏ nhoi chúng ta cũng vô địch - điều mà người Thái trong 20 năm qua muốn vươn tầm ĐNA nhưng vẫn chưa làm được".

Thành Lê tổng hợp