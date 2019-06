'Sếp nhắc nhở thì nhân viên tự ái, nói chạy xe ôm dễ kiếm tiền hơn'

Các bạn trẻ chỉ nên coi xe ôm công nghệ là một việc kiếm thêm, làm tạm trong khi chưa tìm được cơ hội tốt hơn.

Bài viết Chạy xe ôm công nghệ, thanh niên bị 'cướp mất' sức khoẻ và thanh xuân của tác giả Henry Nguyễn gây nhiều tranh luận, nhiều độc giả cho rằng thanh niên còn trẻ, khỏe nên xem nghề xe ôm công nghệ là một việc làm tạm thời, hãy cố gắng tìm kiếm cho mình một cơ hội để vươn lên trong cuộc sống:

Tác giả đã có bài viết hay. Các bạn cần phải suy nghĩ. Không phải chỉ nghĩ tới thu nhập trước mắt, đi tranh giành nghề và miếng cơm của người già.

Đơn cử như công ty tôi tuyển nhân viên kỹ thuật điện tử viễn thông, không cần kinh nghiệm, mức lương khởi điểm là 8 triệu đồng mà tuyển không ra, các bạn ấy làm không bền, than khó, than vất vả, không động não, để khi bị sếp nhắc nhở thì tự ái. So sánh chạy xe ôm dễ kiếm tiền, tự do mà thu nhập cao hơn.

Nhưng tôi nói như thế này, những kỹ thuật viên tốt của công ty tôi, lương 12-15 triệu đồng. Cuối năm thưởng 30-40 triệu đồng mỗi người. Và khi họ đủ trưởng thành họ có thể tự mở doanh nghiệp riêng được vì đã có tay nghề rồi. Thật đáng buồn cho một bộ phận thanh niên, tôi mong các bạn suy nghĩ kỹ đừng vì lợi ích trước mắt.

Nhật Nam

Tôi đồng ý một phần với ý kiến tác giả. Sự thật là có rất nhiều thanh niên (trên 18 và dưới 35 tuổi, theo luật Việt Nam) có thu nhập phần lớn từ việc chạy xe ôm công nghệ. Có nghĩa là người chạy xe ôm chuyên nghiệp. Việc này không có gì sai trái.

Độ tuổi này là quãng đời để tích luỹ kinh nghiệm, rèn luyện kỹ năng (cứng lẫn mềm) làm nền tảng cho cuộc sống, công việc ở tuổi trung niên với giá trị gia tăng lớn hơn.

Với những thanh niên mà công việc xe ôm công nghệ là tạm thời, bán thời gian, tranh thủ kiếm thêm thì không cần bàn đến. Nhưng có các bạn bạn thanh niên không nghĩ xa hơn về tương lai, nơi các bạn đem kinh nghiệm, kĩ năng chuyên môn để kiếm tiền, giúp ích lớn hơn cho xã hội. Họ chỉ nghĩ đến việc kiếm tiền đơn giản nhờ cuốc xe, mối dịch vụ mà ứng dụng mang lại thì khác nào bán những ngày tháng thanh xuân và sức khoẻ cho chất xám của người khác lấy tiền và sự thoải mái cá nhân.

Nguyen Tran

Đọc bài của bạn tôi đã đoán sẽ có nhiều phản hồi theo chiều ngược lại. Tôi chia sẻ quan điểm của bạn ở chỗ: đúng là xe ôm công nghệ là một nghề lương thiện và cũng vất vả xét về việc phải dùng sức lực để đổi lấy thu nhập.

Nhưng các bạn trẻ chỉ nên coi đây là một công việc kiếm thêm hoặc là việc làm tạm trong khi chưa tìm được cơ hội tốt hơn.

Hãy bình tĩnh lưu tâm tới gợi ý của tác giả: các bạn trẻ đang ở vào thời kỳ sung sức nhất để sáng tạo, tiếp thu kiến thức và kinh nghiệm để phát huy ở giai đoạn tiếp theo của cuộc đời.

Nếu bạn nào coi xe ôm công nghệ là công việc lâu dài và hoàn toàn cảm thấy ổn với nghề này (theo nghĩa hoàn toàn bằng lòng với nó, không cần cố gắng thêm) thì sẽ là một sự lãng phí.

Dzung Tran

Nhiều khi thấy một số bạn trẻ chỉ ham cái tiền trước mắt mà không suy nghĩ sâu xa. Đành rằng mới ra trường công việc lương chỉ bằng một nửa chạy xe ôm (lương 4.5 triệu đồng, chạy xe ôm 9 triệu đồng) nhưng thử nghĩ xem, 10 năm sau thì sao?

Công việc có thể mang đến thu nhập 20 triệu đồng mỗi tháng còn chạy xe cũng chỉ vậy mà thôi, thậm chí thấp hơn vì chạy không nổi nữa, xe cộ hư, sức khỏe suy kiệt, tiềm ẩn nguy hiểm vì suốt ngày chạy ngoài đường...nghĩ thật xót xa cho một bộ phận không ít bạn trẻ Việt.

Hoàng Anh

Nếu tính lâu dài thì những người trẻ không nên chạy xe ôm công nghệ, mà hãy chọn một nghề nào đó, có thể là thu nhập chưa nhiều nhưng trong 3-5-10 năm thì tay nghề của bạn sẽ khác và thu nhập sẽ tăng lên.

Không chỉ thu nhập, cuộc sống của bạn cũng sẽ khác nếu bạn có công việc ổn định và được làm việc trong trong môi trường tích cực, nó sẽ tác động tích cực đến cuộc sống của bạn. Chạy xe ôm nên dành cho những người trung tuổi thế hệ trước, họ không có nhiều trình độ, hay có tuổi rồi nên khó học hỏi được như những người trẻ tuổi.

Nguyễn Văn Luận

>> Chia sẻ bài viết của bạn cho trang Ý kiến tại đây.