'Phụ nữ dựa dẫm, đừng oán thán đàn ông xem thường'

Nhiều cô gái trẻ, thậm chí cả phụ nữ lớn tuổi, luôn nghĩ rằng mình là phái yếu rồi tự cho mình cái đặc quyền dựa dẫm vào đàn ông.

Hôm nay tôi dạo một vòng Facebook, thấy cô bạn học chung trường cấp 3 đăng một bức hình chụp cùng người yêu kèm theo caption: "Gặp được người đàn ông tốt, phụ nữ cả đời không cần trưởng thành".

Câu nói "ngôn tình" này đương nhiên không phải do cô ấy tự nghĩ ra. Chỉ cần tìm kiếm một vài từ khóa tương tự trên Google là có thể bắt gặp rất nhiều câu có nội dung tương đồng như vậy.

Cô bạn này không phải là cô gái đầu tiên trong danh sách bạn bè của tôi đăng caption như thế kèm theo bức ảnh chụp chung với bạn trai. 10 cô có người yêu thì hết 5, 6 cô đã làm như vậy, số còn lại không đăng trực tiếp thì cũng ám chỉ.

Một vài người bạn của tôi đương nhiên không thể đại diện cho phụ nữ trên toàn thế giới, nhưng cũng đủ để tôi nhận ra một điều: phụ nữ có xu hướng thích dựa vào đàn ông.

Tôi cũng là phụ nữ, ngoại hình tuyệt đối không tệ. Nhưng nếu bảo tôi đi yêu đương với một người đàn ông rồi dựa dẫm, ỷ lại vào anh ta, tôi không làm được.

Cho dù anh ta có tôn sùng tôi như thế nào đi chăng nữa, nhưng nếu bắt tôi phải lựa chọn, tôi thà chọn rời bỏ anh ta còn hơn là ỷ lại. Hôm nay anh ta yêu tôi, tôn thờ tôi như nữ hoàng không có nghĩa ngày mai, ngày kia, tuần sau, tháng sau, vài năm sau anh ta vẫn sẽ giữ vững tình yêu đó với tôi.

Vật đổi sao dời, đến cả nước chảy cũng có thể làm cho đá mòn, dựa vào đâu có thể khiến tôi tin người đàn ông đó sẽ chung thủy với tôi suốt đời, một lòng một dạ không bao giờ thay đổi?

Nếu tôi dựa dẫm, ỷ lại vào anh ta, mai này khi anh ta rời bỏ tôi, nếu như tôi không sụp đổ, thì cũng sẽ chông chênh đến hết cuộc đời.

Ngược lại, nếu tôi tự đứng vững trên đôi chân của mình, tự dựa vào chính bản thân mình, có anh ta ở bên, chúng tôi sẽ cùng nắm tay nhau bước đi; cho dù anh ta rời đi, tôi vẫn có thể tự mình hoàn thành nốt "hành trình".

Nếu tôi dựa vào đàn ông, sau này cãi nhau có muốn bỏ nhà đi cũng không thể, chỉ có thể vừa khóc tức tưởi, vừa nghe anh ta móc mỉa: "Trừ tôi ra, cô có chỗ nào khác để đi à?"

Nếu tôi dựa vào đàn ông, sau này nếu anh ta chán tôi đến mức muốn ly hôn, tôi cũng không thể kiêu hãnh bước đi mà phải van xin, lạy lục anh ta đừng bỏ rơi mình vì bản thân đã quá quen được anh ta chu cấp.

Nếu tôi dựa vào đàn ông, sau này đến bản thân ăn gì, mặc gì, đi đâu, gặp ai cũng phải đợi anh ta cho phép mới được làm. Nếu tôi dựa vào đàn ông, sau này có muốn đi sinh nhật tới 9 giờ tối mới về cũng phải... À mà thôi, khỏi về, đằng nào cũng khóa cửa rồi, kiếm khách sạn ngủ cho nhanh. Giờ "giới nghiêm" là mấy giờ ấy nhỉ? 20h59?

"Gặp được người đàn ông tốt, phụ nữ cả đời không cần trưởng thành." Như thế nào là đàn ông tốt? Khái niệm này rất mơ hồ.

Đàn ông như thế nào là tốt còn tùy vào lựa chọn của người phụ nữ. Một người con gái yếu đuối sẽ thấy người đàn ông mạnh mẽ là tốt. Một người con gái lãng mạn, mơ mộng sẽ thấy người đàn ông ga lăng, tâm lý tốt hơn một anh chàng khô khan.

Một người con gái thực dụng tuyệt đối tin rằng người đàn ông có thể đáp ứng toàn bộ những điều kiện vật chất của cô ta là tốt nhất trên đời. Nhưng có chắc chắn những gì người đàn ông thể hiện lúc yêu đương, hẹn hò là bản chất thật của anh ta?

Hầu hết chúng ta khi yêu đương đều chỉ cho đối phương thấy được con người hoàn hảo nhất mà bản thân có thể trở thành. Khi mối quan hệ đã bước sang một giai đoạn mới – như hôn nhân chẳng hạn – con người mới thực sự bộc lộ những mặt tính cách chân thực nhất của bản thân.

Cô gái yếu đuối sẽ phát hiện ra anh chàng mạnh mẽ ngày xưa hóa ra lại rất thô bạo, cục súc. Cô gái lãng mạn, mơ mộng sẽ tá hỏa khi biết rằng người đàn ông của mình ga lăng với toàn bộ phụ nữ trong thiên hạ.

Cô gái thực dụng sẽ bàng hoàng nhận ra rằng mình chỉ là một món đồ trang sức cho người đàn ông giàu có kia. Nhưng đến lúc phụ nữ phát hiện ra người đàn ông mà trước đây mình tưởng là tốt nhất thế gian hóa ra không tốt như vậy thì đã quá quen dựa dẫm vào người đàn ông đó đến mức không thể dứt ra được nữa.

Hầu hết tiêu chí lựa chọn đàn ông của phụ nữ luôn có yếu tố: Là người có thể che chở, đem lại cho mình cảm giác an toàn. Điều này là quan điểm cá nhân, tôi không thể nhận xét là đúng hay sai. Những cô gái khác có quan điểm cá nhân của họ, tôi đương nhiên cũng có quan điểm cá nhân của tôi.

Đối với tôi, cảm giác an toàn không phải là do người khác đem lại, càng không phải do đàn ông đem lại mà là do người phụ nữ tự đem lại cho bản thân mình. Phụ nữ chỉ thực sự cảm thấy an toàn khi cho dù cả thế giới có quay lưng ngoảnh mặt lại với cô ấy, cô ấy vẫn có thể tự mình sống tốt, tự mình làm được mọi thứ.

Bóng đèn hư tự thay được; đói bụng tự biết lăn vào bếp; cảm tự biết mua thuốc uống; rớt xuống nước tự bơi được vào bờ; gặp lưu manh, bắt nạt có thể tự tả xung hữu đột bảo vệ bản thân; lạc đường tự xoay xở tìm được đường về; tới nơi xô bồ, có mùi nguy hiểm tự biết cảnh giác. Cho dù có bạn trai đi chăng nữa thì cũng làm gì có chuyện anh ta có thể ở bên cạnh bạn 24/7.

Bóng đèn hư lúc bạn trai đi công tác không tự thay chẳng lẽ sống trong bóng tối đợi tới lúc anh ta về? Nửa đêm đói bụng không tự xử chẳng lẽ réo bạn trai đang ở tận đâu đâu dậy? Lạc đường không tự tìm đường về chẳng lẽ bắt bạn trai chạy tới đưa về? Bạn còn không biết bạn đang ở đâu thì làm sao người ta biết. Gặp lưu manh không tự xù lông bảo vệ mình chẳng lẽ nói với lưu manh "mấy anh đợi em gọi bạn trai em tới rồi làm gì thì làm"?

Nhiều cô gái trẻ, thậm chí là cả phụ nữ lớn tuổi, luôn nghĩ rằng mình là phái yếu rồi tự cho mình cái đặc quyền dựa dẫm vào đàn ông, đàn ông bắt buộc phải bảo vệ, che chở, chăm sóc cho mình. Những người phụ nữ như vậy đừng nói tới ba chữ bình đẳng giới. Bình đẳng giới là phụ nữ và đàn ông được hưởng cùng một thứ quyền lợi, cơ hội và dĩ nhiên phải chịu cùng một loại trách nhiệm, nghĩa vụ.

Do khác biệt bẩm sinh không thể thay đổi về mặt cấu tạo sinh học nên đương nhiên những quyền lợi, cơ hội, trách nhiệm, nghĩa vụ này không thể giống nhau một cách tuyệt đối mà chỉ bình đẳng một cách tương đối, nhưng không có nghĩa là phụ nữ có thể tự cho phép bản thân cái quyền leo lên đầu đàn ông ngồi. Bạn hành xử như thế nào sẽ nhận được kết quả tương tự.

Bạn sống dựa đàn ông thì đừng oán thán tại sao đàn ông không tôn trọng bạn. Cho nên phụ nữ à, độc lập, tự cường, mạnh mẽ một chút; khôn ngoan, sắc sảo, hiểu biết một chút; bớt ngây thơ, khù khờ, tin người lại; giữ vững được tôn nghiêm của bản thân dù ở trong bất kỳ hoàn cảnh nào sẽ cảm thấy cuộc sống dễ dàng hơn rất nhiều.

Khánh Ngọc