Ôtô liên tiếp đi lùi trên cao tốc vì biển báo đánh đố tài xế?

'Việc xử phạt nhưng tài xế vi phạm là đương nhiên vì đó là hành vi rất nguy hiểm, nhưng cần xem lại các biển báo đã hợp lý chưa'.

Vụ việc 3 ôtô liên tiếp đi lùi trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng chỉ trong buổi sáng 23/6 đang gây tranh luận trái chiều trên VnExpress.

Nhiều ý kiến cho rằng, việc các tài xế liên tục phạm lỗi cho thấy sự bất hợp lý trong hoạt động đặt biển báo giao thông:

Phạm lỗi thì phải xử lý nghiêm rồi, vì lùi xe thế này rất nguy hiểm. Nhưng cũng phải nói vấn đề biển báo ở ta quá bất cập cộng với dòng xe cộ tham gia lộn xộn làm khó các bác tài chưa thạo đường, quan sát kém.

Chỗ thì biển quá bé so với tốc độ xe chạy, chỗ thì biển báo đặt quá sát chỗ rẽ làm cho tài xế nếu đi nhanh khó xoay trở kịp, còn đi chậm để quan sát, dò đường cũng không được (ví dụ đường vành đai 3 trên cao ở Hà Nội...). Tôi không làm giao thông và không biết những người làm giao thông áp dụng tiêu chuẩn đã đúng chưa nhưng thực tế cảm nhận của tôi thấy cần thiết sửa lại những cái biển báo lắm.

Chúng ta đang đề cập đến những xe đi lùi trên cao tốc nhưng có những xe đi làn tốc độ cao đến nơi rẽ mới phát hiện ra và đánh gấp, cắt ngang dòng xe khác bên phải cũng nguy hiểm không kém.

Nhưng dù sao thì cũng phải tự khắc phục để an toàn tính mạng và tài sản. Tiền phạt và những hệ lụy khác cũng quan trọng nên tôi toàn tự chữa cháy bằng cách sử dụng Google maps những lúc đi đường lạ, thậm chí kể cả đường mình đã biết. Và quan trọng nhất, cho dù vội đến mức nào, hẹn ai vào giờ nào, gấp đến mấy, cỗ bày bao lâu rồi, tôi cũng luôn trấn an mình rằng phải tuyệt đối bình tĩnh, tuân thủ kỷ luật và không liều, không vội.

Đường cao tốc chạy 120km/h thì vài chục km chả tốn bao nhiêu thời gian nên nếu lỡ đi quá chỗ rẽ thì chúng ta có thể quay trở lại trong 15-20 phút tới. Còn nếu cố và liều đi lùi, may thì kịp ngồi mâm cỗ cùng mọi người, còn không may thì chẳng còn cơ hội cho lần nào nữa.

Vì Một Việt Nam

Biển báo như đánh đố người tham gia giao thông, có những lúc không biết tuân theo bảng nào cho đúng. Người tham gia giao thông có ý thức kém, chỉ biết lợi trước mắt mà quên đi sinh mạng của mình và người khác. Tôi chứng kiến nhiều trường hợp đang đi bên lề trái tạt đầu qua bên phải và ngược lại. Tôi chỉ mong các cơ quan chức năng có cách quản lý và chỉ dẫn rõ ràng, dễ hiểu và người tham gia giao thông có ý thức hơn, để không ảnh hưởng tới chính bản thân mình và người khác.

Nhật tân

Nếu lỗi xảy ra thường xuyên như vậy thì cần xem lại biển báo đã hợp lý chưa? Việc xử phạt nhưng tài xế vi phạm là đương nhiên vì đó là hành vi rất nguy hiểm, nhưng thật sự cần xem lại các biển báo. Nếu chưa thật sự hợp lý và gây khó khăn cho lái xe thì nên cải thiện ngay. Nếu biển báo đã hợp lý và khoa học rồi mà tài xế nào vẫn vi phạm vì lỗi chủ quan thì tăng mức phạt lên để triệt tiêu hoặc ít ra là hạn chế đến mức tối đa loại vi phạm nguy hiểm này.

Lam Nhan

Tuy nhiên, không ít người lại cho rằng, nguyên nhân của những vi phạm trên đến từ ý thức tài xế chứ không phải do biển báo giao thông:

Cao tốc Hà Nội - Hải Phòng tôi đã đi khá nhiều, với tốc độ cho phép tối đa 120km/h, cá nhân tôi khẳng định việc đặt biển báo (ở đây xin chỉ nhắc đến biển báo lối rẽ) là phù hợp. Trường hợp tài xế đi quá lỗi rẽ do 2 nguyên nhân chính:

1. Không tập trung để ý biển báo khi lái xe (có nhiều nguyên nhân: hoặc có người đi cùng mải nói chuyện, hoặc lần đầu đi cao tốc này, hoặc tâm hồn đang mơ màng về vấn đề gì đó...)

2. Đi tốc độ quá nhanh và không tập trung quan sát biển báo nên dẫn đến vượt quá lối rẽ, khi vừa qua mới sực tỉnh hoặc người cùng đi nhắc...

Cá nhân tôi đã từng đi quá lối rẽ về Hải Dương khi chỉ vừa hết bánh sau ôtô, nên tôi đi tiếp tới lối ra và lại vào để quay lại. Ngẫm thấy quá nhiều bài học cả tiền bạc và xương máu cho câu chuyện "lùi xe trên cao tốc". Hãy lái xe vì bản thân bạn và vì cộng đồng.

Dongtuan.kk

Biển báo trên cao tốc này rất đầy đủ. Cách 2km, 1km, 500m đều có biển báo sắp đến lối ra khỏi cao tốc. Mà các vị trí này cũng không nhiều, chỉ có 6 điểm ra khỏi cao tốc: Hà Nội, Hưng Yên, Hải Dương, đường 10, Đồ Sơn và Đình Vũ với các khoảng cách tương đối đều nhau, khoảng 25-30km một điểm. Vậy mà các bác tài vẫn đi lố, chứng tỏ không tập trung trong khi lái xe.

Tam Do

Trước tất cả các lối ra luôn có ít nhất 3 biển báo 2km, 1km, 500m to, rõ ràng. Các trường hợp lùi xe trên cao tốc là hi hữu, cá biệt so với lưu lượng giao thông trên đường. Nếu do hệ thống biển báo thì một ngày không biết xảy ra bao nhiêu vụ như vậy? Tại sao người khác đi không quá mà họ lại quá? Do biển báo hay do họ?

Sự thật anh rất nghèo

Thành Lê tổng hợp