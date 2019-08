Màn ra mắt thất bại - cơ hội nào cho Công Phượng ở giải VĐQG Bỉ?

20 phút cuối trận lẽ ra là khoảng thời gian lý tưởng để Công Phượng thể hiện mình, hưng dấu ấn của tiền đạo Việt Nam rất nhạt nhoà.

Chứng kiến Công Phượng ra mắt trong trận thua 0-6 của Sint-Truiden, nhiều độc giả VnExpress đã có những nhận định trái chiều.

Không ít người cho rằng, với những gì đã thể hiện, Công Phượng khó lòng đáp ứng đủ trình độ để chơi bóng tại Bỉ:

Có xem trận này mới thấy Công Phượng đá không phải kém nhưng không có gì nổi bật so với hàng tiền đạo của Sint-Truiden. Còn nếu so sánh Công Phượng với hàng tiền đạo của Club Brugge, đội tham gia Champions League liên tục, thì còn thua xa nếu không muốn nói là vô hại. Về mặt hỗ trợ phòng ngự, Công Phượng đóng góp gần như là con số 0 vì thua thiệt về thể hình so với các cầu thủ châu Âu. Tóm lại, hy vọng mấy trận đá Cup hoặc gặp mấy đội kém hơn thì cố gắng chớp thời cơ nếu được vào sân.

Có một điều tôi không hiểu về bầu Đức: tại sao bầu Đức luôn bảo thủ dồn mọi tiền bạc và quan hệ để phát triển các cầu thủ HAGL JMG khoá 1, trong khi đó khoá 2, 3, 4 (có nhiều em hay như Trần Bảo Toàn hay Trần Gia Huy) lại không được đoái hoài?

Lê Quang

Khi Công Phượng chưa vào sân thì thua 0-4. Khi Công Phượng vào sân rồi thì thua 0-6. Dấu ấn của Công Phượng trong 20 phút là:

- Tranh chấp yếu.

- Số lần chạm bóng ít.

- Đi bóng bị bắt bài.

- Không kiến tạo, không ghi bàn.

- Gián tiếp mắc lỗi dẫn đến bàn thua thứ 6.

Kết luận, Công Phượng không để lại dấu ấn gì trong trận đấu này. Vẫn yếu kém như thời chơi cho Incheon united. Chốt lại câu cuối là Công Phượng không đủ trình chơi bóng tại Bỉ.

Lehoak94

Thật sự 20 phút cuối trận là khoảng thời gian rất lý tưởng để Công Phượng thể hiện, vừa khoẻ vì mới vào sân, lại vừa đủ nhiều để thể hiện nhưng dấu ấn của Công Phượng rất nhạt nhoà, không có lấy một phá đi bóng nào cả, chỉ là những tình huống lui về cố gắng phòng ngự, mặc dù Công Phượng đá tiền đạo. Sau trận này Công Phượng có thể sẽ dự bị dài dài và sâu vài tháng nữa, bị chấm dứt hợp đồng.

Lê Tùng

Nói thật cầu thủ Việt Nam mình so với họ là một trời một vực. Thể lực và tư duy chiến thuật luôn là điểm yếu lớn nhất của các cầu thủ Việt Nam. Nhìn các cầu thủ họ chạy mà chóng mặt. Công Phượng hôm qua mà vào sân ngay từ đầu thì tôi chắc chưa hết hiệp một sẽ bị thay ra vì không thể theo nổi tốc độ trận đấu. Thực sự trình độ của các cầu thủ Việt Nam chỉ đá giải Thái là hợp nhất. Dù sao với cá nhân Công Phượng, đc tập luyện và học hỏi trong môi trường đỉnh cao như thế này là rất tốt. Chỉ tiếc em sang khi đã có tuổi.

Bàn chân nhỏ

Tuy nhiên, không ít người phản bác luận điểm trên khi cho rằng một mình Công Phượng không thể cứu nổi một tập thể đang thua rệu rã:

Nhiều người cứ chê bai em ấy nhưng thử hỏi đã có cầu thủ nào của Đông Nam Á được thi đấu chính thức ở giải vô địch Châu Âu chưa? Bị dẫn trước 0-4, tinh thần của toàn đội bị tê liệt thì dù Messi hay CR7 vào sân cũng không thể kéo lên được. Thay vì mỉa mai, chỉ trích thì hãy gửi lời chúc đến em được ra sân nhiều hơn, cọ sát và tích luỹ kinh nghiệm để tăng thêm sự tự tin khi đối đầu với các đối thủ mạnh. Cầu thủ có thể trạng tốt sẽ rất hữu ích cho đội tuyển Việt Nam ở vòng loại World Cup sắp tới.

Nguyễn Duy

Tôi thì lại thấy bình thường. Có lẽ những người chê bai Công Phượng lại là những người kỳ vọng nhất vì họ luôn đòi hỏi Phượng phải gánh đội, phải thành công ngay lập tức, phải ghi bàn, phải đá chính.... Một trận đấu khi hết hiệp một đã bị dẫn đến 4 bàn và thế trận không lên nổi bóng thì có tung Messi vào cũng chỉ để đi bộ, vuốt râu thôi. Ai đã từng đá trên sân sẽ biết điều đó. 70% cầu thủ sẽ nản và mất tự tin. Thua thêm 2 bàn trong hiệp hai cũng là bình thường. Cần một trận đấu khác, với tinh thần khác để chiến đấu.

Toan duc

Thật ra là Sint - Truiden là CLB quá yếu đuối so với Club Brugge. Công Phượng không có lỗi gì khi đồng đội đã tan tác tới 4 bàn và cậu ấy chỉ vào sân 20 phút cuối trận khi mọi sự đã an bài. Công Phượng không được may mắn như Messi mà thôi. Nếu Sint-Truiden mà có hàng tiền vệ chất lượng, hàng thủ khủng và hàng công quái kiệt biết lôi kéo hậu vệ đối phương thì chắc chắn Phượng cũng chỉ cần đi bộ vuốt tóc cũng sẽ tỏa sáng.

Nguyễn Hải Ninh

Việt Thành tổng hợp