Kinh tế đêm - cảnh sát Thái ngồi 'canh' phố ăn khuya

Có nhiều cách để đảm bảo trật tự xã hội khi phát triển kinh tế ban đêm ở Hà Nội

Nhiều độc giả VnExpress ủng hộ quan điểm "Quy định 'giờ giới nghiêm' là tự chặt cánh tay du lịch" khi cho rằng việc tìm giải pháp tháo gỡ khó khăn, bất cập trong hoạt động kinh tế ban đêm sẽ mang lại nhiều lợi ích hơn thay vì chỉ cấm:

Vào phố đi bộ ở Thái Lan, đây là con phố ăn chơi nhộn nhịp nhất, bia rượu uống thoải mái, thế nhưng cách vài chục mét lại có một cái bàn có hai cảnh sát ngồi đấy. Nên dù cho du khách có uống say cỡ nào cũng đảm bảo trật tự. Quan trọng là cách làm thôi.

Nguyen thanh

Không có thành phố du lịch nào mà lại có giờ giới nghiêm, khác gì đóng cửa du lịch. Tôi xin dẫn ở thành phố tôi ở bên Đức, trong khu vực kinh doanh ban đêm luôn có vài xe cảnh sát luôn túc trực tại đó để tránh bất ổn an ninh ban đêm, nhưng đó cũng là trách nhiệm và nghĩa vụ của ngành an ninh, phải bố trí người làm vậy. Có như vậy thì an ninh vẫn đảm bảo và sinh hoạt du lịch vẫn tốt.

Duc Nguyen

Đương nhiên là phải có khu rồi vì còn vấn đề an ninh an toàn cho người dân nữa. Vấn đề là ở Việt Nam mình khó quản lý. Cấm cái gì chứ cấm kinh doanh, dịch vụ thì chỉ có thiệt cho kinh tế người dân và đất nước. Nên chăng là xem xét, công nhận, quản lý bằng chế tài đủ mạnh thì mọi chuyện mới ổn được. Chứ Việt Nam hiện nay còn cấm quá nhiều thứ làm kìm hãm sự phát triển của kinh tế.

Ml.theminh

Nếu không dám làm, ngại cái này ngại cái kia, gặp chút vấn đề không tìm cách giải quyết đã bàn lùi thì đến bao giờ Việt Nam mới giàu đc. Du lịch cũng là một ngành quan trọng thu hút ngoại tệ về cho đất nước.

BTH

Đã kinh doanh dịch vụ thì theo vị trí quy hoạch khu vực, giờ vật liệu cách âm không thiếu, đã ở khu phố dịch vụ thì cũng tranh thủ làm dịch vụ, còn muốn yên tĩnh thì chọn nơi yên tĩnh mà định cư. An ninh trật tự là việc của các cơ quan ban ngành họ quy hoạch, cơ cấu đâu vào đó. Giới nghiêm thì khách sẽ không quay lại đâu, riêng tôi cũng không thiết tha gì.

Ku Tí

Thắp sáng kinh tê ban đêm ở các khu du lịch cần gia tăng nhiều tiện ích về đêm cho du khách. Bằng cách mở nhiều điểm vui chơi, thăm quan, khu phố ẩm thưc, thể thao... kéo dài khoảng 5-7 ngày, là có thể đáp ứng mọi nhu cầu của du khách quôc tế...

Dien nguyen van

Khách du lịch muốn trải nghiệm và khám phá chứ không ai muốn lên giường đi ngủ lúc 10 giờ tối. Nếu Việt Nam không làm, không phát triển du lịch đêm, du khách sẽ đi nước khác. Nếu thiệt thì chỉ có nền kinh tế và du lịch của Việt Nam thiệt thôi.

Thanh Long Bui

Có đợt nhà tôi đi Sapa vào đợt tết dương lịch, cả nhà ngủ chiều để tối đi chơi, nhưng ra đường thật vắng vẻ. Hay như tôi và một người bạn thấy đói giữa đêm, phóng xe khắp Hà Nội để tìm quán ăn mà không có, sau này mới biết phải dân địa phương mới biết những quán ăn trong hẻm vào ban đêm, còn dân du lịch tụi tôi chỉ có cách bó tay. Một người đi du lịch là muốn được sống nhiều hơn ngủ, ăn chơi thoải mái để xả stress một cách đàng hoàng. Cấm thì phải đi những nơi không đàng hoàng. Thay vì cấm, nên quy hoạch tốt, quản lý tốt, lợi cả đôi đường.

Thích đọc tin

