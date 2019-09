'Không ăn thịt chó là yêu thương động vật' - không thuyết phục

Khi vận động không ăn thịt chó, nên chú trọng vấn đề an toàn thực phẩm và sức khỏe của người ăn.

Xung quanh câu chuyện TP HCM kêu gọi người dân không ăn thịt chó, nhiều độc giả cho rằng kêu gọi người khác không ăn thịt chó bằng lập luận "chó là người bạn thân của con người", "ăn thịt chó không văn minh" là rất cảm tính và không thuyết phục:

Tạm bỏ qua vấn đề văn minh, nhạy cảm như chó là bạn của con người, thì cho đến nay việc ăn thịt chó dẫn đến ngộ độc chết người đã không xảy ra. Tuy nhiên, con người chết vì bệnh dại do chó cắn và bị thương tật, chết vì bị chó ăn thịt lại xảy ra nhiều.

Vì vậy, ưu tiên tuyên truyền và phạt những ai nuôi chó mà không tiêm ngừa dại, không rọ mõm khi ra đường, không dọn dẹp sau khi chó phóng uế nơi công cộng.

Đinh Lăng

Có hai vấn đề phải làm rõ: Thứ nhất là thú cưng, ai nuôi chó, mèo đều không muốn ăn thịt chó mèo. Tuy nhiên nhiều người nuôi heo, nuôi gà...làm cảnh thì chẳng lẽ lại ra quy định cấm?

Thứ hai vấn đề kiểm dịch: tại sao lợn, gà được kiểm dịch mà chó mèo lại không được kiểm dịch? Tại sao thịt chó mèo lại không làm như thịt lợn hay gà?

Thịt chó tiềm ẩn nguy cơ mắc bệnh? Trong tất cả các loại thịt đều tiềm ẩn nguy cơ mắc bệnh. Ví dụ như cúm gia cầm, lợn gạo.... Thực phẩm an toàn chỉ khi nó được kiểm định và thịt nào cũng cần phải kiểm định chặt chẽ.

Chó là bạn của con người? Ai cũng yêu thích chó? Không hẳn là vậy vì có người nuôi chó vì mục đích thương mại. Có người nuôi vì mục đích giữ nhà... Vậy nên việc giết thịt hay không thì phải xem xét.

Các nước phương Tây không ăn thịt chó vì nó thành thói quen cũng như văn hóa của họ rồi. Các nước phương Đông ăn thịt chó lại là điều bình thường.

Tóm lại, việc cần làm là tuyên truyền và kiểm dịch.

giaphoanpro01

Kêu gọi người dân không ăn thịt chó vì vấn đề kiểm dịch hay nguy cơ nhiễm khuẩn nhiễm độc thì được. Còn chuyện "chó là người bạn thân thiết của con người" thì tôi thấy hơi cảm tính và thiếu thuyết phục, vì đâu phải ai cũng xem chó là bạn, suy nghĩ mỗi người mỗi khác nhau.

Luru

Các lý do như an toàn vệ sinh thực phẩm hoặc các lý do khác thì tôi đồng ý. Nhưng lý do "chó thân thiết như bạn của con người" thì tôi kịch liệt phản đối. Trong tất cả các loại gia súc gia cầm, hay kể cả thú rừng hoang dã, có loài nào gây tử vong cho người nhiều bằng loài chó? Hàng năm chỉ riêng chó cắn gây tử vong cho người nhà chủ nuôi đã rất nhiều, chưa kể chó vô cớ cắn người lạ. Vậy lý do nào bảo chó là bạn với người?

Anh vu

Thịt chó không bị cấm, ăn hay không tùy mọi người. Khi vận động không ăn thịt chó, tôi nghĩ nên chú trọng vấn đề an toàn thực phẩm và sức khỏe vì thịt chó nhiều đạm, tính nóng, không tốt cho cơ địa nhiều người.

Không nên đem chuyện "chó là bạn", "không văn minh"... để nói vì dễ phản tác dụng cho việc vận động. Với tôi, chó chưa và không bao giờ là bạn bởi khi còn nhỏ đã khổ sở vì bị chó hàng xóm cắn. Với tôi, trâu mới là bạn vì nó gắn bó với việc làm ruộng khi xưa.

Giang Nguyễn Hải

Nhiều độc giả cho rằng vận động không ăn thịt chó cần đi đôi với việc quản lý chặt chẽ và xử lý nghiêm các trường hợp nuôi chó thả rông:

Mong sao không còn cảnh chó thả rông ngoài phố, trong xóm, cột trước cửa nhà... gầm gừ, sủa, cắn người đi đường. Tôi không ủng hộ ăn thịt chó nhưng ủng hộ việc những con chó như thế này bị bắt hết.

dqmtrieu

Nên có luật cấm thả rông chó, phóng uế bừa bãi, phạt thật nặng những ai vi phạm; Chủ của con chó cắn người phải bị truy cứu trách nhiệm hình sự; cái được gọi là thú cưng đối với người này lại là thú dữ với người khác.

Tichtra Le

Việc không ăn thịt chó thì tuyên truyền được. Nhưng luật về nuôi chó thì bắt buộc phải có: phạt khi không rọ mõm, phạt khi chó phóng uế mà chủ không dọn, phạt khi không tiêm phòng, phạt nặng khi thả rông, thuế phí tiêm phòng có thể nhích lên chút để hạn chế nuôi quá nhiều. Bởi chó là bạn thân của người nuôi thôi, chứ ít khi là bạn của người lạ lắm.

Anh Hung

