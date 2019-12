Khi cầu thủ U22 Việt Nam sai lầm cá nhân và sa sút thể lực

HLV Park đã tính toán kỹ và ứng biến rất nhanh khi đối mặt trận đấu của sai lầm cá nhân và sa sút thể lực.

Trước trận đấu với Thái Lan, ai cũng nghĩ đây là một trận chung kết sớm của môn bóng đá nam SEA Games 30. Tuy nhiên, một số số sai lầm cá nhân và thể lực sa sút của hai đội đá phá hỏng bữa tiệc bóng đá.



Rõ ràng nhất là pha phá bóng lóng ngóng của Văn Toản và pha ra vào chưa hợp lý của anh (pha này dĩ nhiên cũng có lỗi của hệ thống phòng ngự U22 Việt Nam) đã giúp cho U22 Thái Lan dẫn trước 2-0. Ngược lại, phía U22 Thái Lan, hàng hậu vệ, nhất là số 4 Chatchai, đã mê theo bóng từ đường chuyền của Thanh Thịnh mà bỏ quên, không theo kèm Tiến Linh, giúp cho Tiến Linh rút ngắn tỷ số xuống 1-2 và cũng chính anh đã phạm lỗi Tiến Linh trong vòng cấm dẫn đến bàn gỡ 2-2 từ chấm 11m cho U22 Việt Nam.



Nhưng nếu so sánh sai lầm giữa hai bên thì có chút khác biệt. Bên phía U22 Việt Nam đó là do Văn Toản còn hơi thiếu kinh nghiệm thi đấu quốc tế, còn sai lầm cá nhân bên phía U22 Thái Lan chủ yếu lại do thể lực sa sút. Với mật độ thi đấu 2 ngày một trận, các cầu thủ U22 Thái Lan trong trận đấu trước đó, đã mất nhiều sức hơn các cầu thủ Việt Nam. Do vậy, trong hiệp một, U22 Thái Lan còn "tung tăng" nhưng sang hiệp 2, thi đấu vật vờ như "đi bộ".

Trong bối cảnh như vậy, mới thấy cái hay trong việc thay người và điều chỉnh chiến thuật của ông Park. Nhận thấy cánh phía Tấn Tài dễ bị U22 Thái Lan khai thác, ông đã đưa Đức Chinh vào đá cặp với Tiến Linh, trả Trọng Hoàng về vị trí quen thuộc bên cánh phải, chuyển sơ đồ từ 3-4-3 sang sơ đồ 3-5-2. Một sự thay đổi đạt hai mục đích: vừa củng cố hàng phòng ngự (do có mặt Trọng Hoàng) và vừa quấy rối hàng phòng ngự đối phương (Đức Chinh)



Chưa hết, sang đầu hiệp hai, ông Park đưa Đức Chiến (vốn trước đó dự bị cho Tấn Sinh ở vị trí hậu vệ lệch phải) vào thay Triệu Việt Hưng, hợp cùng với Hùng Dũng đá tiền vệ trung tâm. Đức Chiến có thể hình cao to (cao 1m83), khả năng tranh chấp tốt và do vậy, trước một U22 Thái Lan giảm sút thể lực, tuyến giữa Việt Nam đã giành lại thế trận và càng về cuối trận đấu, càng áp đảo hoàn toàn. Nói không ngoa, nếu trận đấu kéo dài thêm, U22 Thái Lan sẽ nhận một thất bại chứ chẳng phải một trận hoà.

Như vậy, rõ ràng ông Park đã tính toán kỹ cho trận đấu (và cả giải đấu), đặc biệt là tinh thần thi đấu của các cầu thủ. Nếu đem so sánh với người Mã, người Thái (hai đội tuyển quốc gia chung bảng với tuyển Việt Nam), U22 Việt Nam có sự chuẩn bị chu đáo hơn. Cá nhân tôi nghĩ, không chỉ vì mục tiêu huy chương vàng SEA Games, mà còn là bước chuẩn bị của ông Park cho giải U23 Châu Á (tháng 01/2020) cũng như vòng loại World cup 2022.



Một số nhân tố như Hoàng Đức, Tấn Sinh, Thành Chung, Việt Hưng...và ngay cả Văn Toản, đây là giải đấu tích luỹ thêm nhiều kinh nghiệm có ích cho tuyển U23 cũng như tuyển quốc gia sau này, đặc biệt là sự thể nghiệm thành công sơ đồ đá với hai tiền đạo Tiến Linh và Đức Chinh.

Quý Nguyễn