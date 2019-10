Hàng xách tay hot vì 'các mẹ, các chị rỉ tai online'

Nhiều người Việt 'nghiện' hàng xách tay chỉ vì sính ngoại và tin lời người bán, nhất là bán hàng online, rỉ tai qua các mẹ các chị.

Sau bài viết Hàng xách tay, nhiều độc giả cho rằng tâm lý sính ngoại và giá rẻ là lý do người Việt vẫn ưa chuộng hàng xách tay.

Tôi có sở thích dùng đồ nội địa của Nhật bản chạy điện 100V, như tủ lạnh 6 cánh, nồi cơm điện áp suất, máy giặt và máy rửa bát. Thật ra đồ mới thì quá đắt, nên tôi dùng đồ đã qua sử dụng nhưng thấy chạy rất tốt mà giá thành thì chấp nhận được. Với số tiền đó mà mua đồ mới của các hãng phân phối tại Việt Nam thì chất lượng không bằng.

nguyendinhcuong1605

Một phần cũng do tâm lý sính ngoại của người Việt mà ra. Mà tâm lý sính ngoại này một phần cũng xuất phát từ việc mất niềm tin vào chất lượng và độ an toàn của hàng hóa trong nước. Chung quy cũng do lòng tham mà ra cả, tham rẻ, tham lợi nhuận.

Nguyễn Hoàng Thúy Diệu

Có một điều chắc chắn,là nếu mua được hàng xách tay chính hãng ở các nước phát triển, châu Âu, hay Nhật...thì chất lượng sẽ tốt hơn hàng bán tại Việt Nam. Vì tiêu chuẩn của họ cao hơn mình và họ cũng kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt hơn.

lytuan

Về mặt nguyên nhân, bản chất là người Việt đã và đang đánh mất dần niềm tin đối với các mặt hàng trong nước, thương hiệu Việt, do người Việt làm và họ cũng không sẵn sàng hy sinh hoặc chấp nhận rủi ro để ủng hộ hàng Việt.

Về mặt hậu quả thì việc lạm dụng, ưu tiên hàng xách tay đang để dòng tiền đi ra nước ngoài rất nhiều cũng như làm giàu cho các nhà buôn và giúp họ tránh được những khoản thuế rất lớn. Ngoài ra thì còn ảnh hưởng rất nhiều đến tình hình sản xuất trong nước.

vanduong61

Nhiều người Việt thích mua hàng xách tay chỉ vì sính ngoại và tin lời người bán, nhất là bán hàng online, rỉ tai qua các mẹ các chị. Còn người bán có lừa lọc hay không thì tuỳ. Chính vì thế nên việc hàng xách tay nguồn gốc như thế nào, có còn hạn sử dụng, lỗi mốt hoặc khuyến mại (bán giảm giá 70-80% ở nước ngoài), có được hướng dẫn sử dụng rõ ràng, có được bảo hành chính hãng hay không... đối với người mua không còn quan trọng nữa.

Họ dứt khoát, đinh ninh hàng xách tay tốt, "độc", rẻ hơn hàng chính ngạch, lại được ship tận nhà. Đó là sự thấp kém của thị trường. Có nhiều món hàng chính ngạch bán đầy trong siêu thị hay nhà cung cấp chính hãng nhưng 'hàng xách tay' vẫn được một bộ phận người dân tin dùng là vì thế. Thậm chí nhiều người còn cảm thấy sung sướng, hả hê khi mua được "hàng xách tay".

Bực mình

Chung quy là người ta vẫn chưa tin vào tính minh bạch cũng như uy tín của các nhà bán hàng trong nước. Mà tin sao được khi gian hàng tại một trung tâm thương mại tầm cỡ nhưng lại bán đồ giả theo giá đồ thật. Hay một nhãn hàng lâu năm, tuyên bố đây là sản phẩm của người Việt nhưng bên dưới cái thương hiệu lại có xuất xứ từ đâu đó bên kia biên giới.

Khi nào nhà bán hàng chưa tạo dựng đủ uy tín với khách hàng thì "hàng xách tay" vẫn còn đất sống.

Nguyễn Thiện

Độc giả Nguyễn Minh Dũng đưa ra lời khuyên:

Đã mua hàng từ thị trường nào thì nên có kiến thức cơ bản về thị trường đó, từ chợ đến cửa hàng tiện ích, siêu thị cho đến hàng xách tay. Không phải mọi thứ từ chợ đều dở hơn siêu thị. Không phải mặt hàng xách tay nào cũng là không đáng tin cậy. Ngay những cửa hàng đồ cao cấp, giá trên trời thì cũng có những rủi ro nhất định.

Vì vậy trước khi mua một mặt hàng nào đó người ta nên biết về nó, càng quan trọng với sức khỏe hoặc càng phải chi nhiều tiền thì người ta càng phải biết nhiều. Các nguồn thông tin để biết về một mặt hàng hiện nay không thiếu. Một điều cốt yếu là: những thông tin quảng cáo của nhà cung cấp, người bán hàng không nhất thiết phải bị nghi ngờ nhưng chỉ để tham khảo, và cần được kiểm chứng.

