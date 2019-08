'Đổ tại thời tiết, đường sá là ngụy biện cho thói lười đi bộ của người Việt'

Đi bộ ở Việt Nam bị cho là lập dị, còn chạy bộ lại được xem là biết bảo vệ sức khỏe của mình.

Bài viết "Nhiều người Việt lười đi bộ vài trăm mét nhưng lại 'hùng hục' chạy thể dục" đang gây tranh luận trái chiều trên VnExpress. Bên cạnh những ý kiến cho rằng có nhiều lý do khiến việc đi bộ mỗi ngày là không khả thi ở Việt Nam, số khác lại khẳng định đây là chuyện không hề khó thực hiện:

Mỗi người đều có cách tổ chức cuộc sống riêng và tôi không nghĩ là nhất định phải đi xe buýt hay đi bộ đi làm (vì thực tế cũng không nhiều người có thể làm được). Bạn hoàn toàn có thể sắp xếp đi làm và tập thể dục riêng. Tuy nhiên, ở góc độ cá nhân tôi thấy nhiều người Việt Nam thật sự không có thói quen đi bộ và luôn tìm lý do để nguỵ biện. Theo kinh nghiệm đi bộ đi làm của riêng tôi, các bạn cứ thử đi, không lỉnh kỉnh lắm đâu. Tôi đeo balo và hôm nào nắng vẫn để thêm một cái áo phông. Những thứ khác tôi để ở cơ quan chứ không cầm theo người. Vấn đề là việc tổ chức của bạn thôi.

Những lý do như thời tiết, đường sá chỉ là nguỵ biện. Người Việt bản tính là lười đi bộ do lạm dụng xe cá nhân. Trời nóng, mồ hôi ra quá nhiều thì mang thêm vài cái áo đi thay. Mùi hôi thì dùng các loại khử mùi. Bản thân tôi đi xe buýt đi làm, nhiều đoạn đi bộ hôm trời nóng ra đầy mồ hôi nhưng tôi vẫn duy trì vì đơn giản là thích đi bộ. Đến cơ quan lau khô người, thay áo, xịt khử mùi, nước hoa... Cơ quan nào có điều kiện thì tắm cũng được. Tất cả là do tác phong, lối sống của mỗi người.

Tuan Truong

Lười đi bộ bình luận nóng này nóng kia. Công ty cách có vài trăm mét thì không đi xe đạp, xe máy được à? Hay ngay cả trong toà nhà, đứng chờ thang máy chắc không nóng và ám mùi xung quanh? Hay việc leo cầu vượt bộ sang đường cũng nóng hơn việc băng ngang qua đường nơi không cho phép? Ở ta luôn tìm ra lý do để phủi đi những gì mà ở nơi khác họ làm được. Các nước Tây Á họ đâu mát hơn Việt Nam đâu mà người ta vẫn đi bộ.

Việt nam

Một người ham học hỏi họ sẽ tận dụng mọi thời gian để học, dù bất cứ hoàn cảnh khó khăn nào. Còn một kẻ lười nhác luôn biện hộ mọi lý do để tránh né hoặc học để thể hiện và đối phó.

HuongBich Nguyen

Đi bộ thì thiên hạ cho là dân khác đến, hay bị xe ôm taxi làm phiền và họ nói nghèo quá không mua nổi xe máy. Còn chạy bộ thì họ cho là người biết giữ sức khỏe và có điều kiện. Chứ tôi thấy những người lao động phổ thông, chẳng bao giờ chạy bộ dù là người như thế nào. Nhưng đi bộ xuống lòng đường (ngay trong thành phố) thì cũng nhiều người tật nguyền và mất mạng rồi, nên hãy là người đi bộ thông minh.

Quốc vu

