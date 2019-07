Cử nhân cố chạy xe ôm công nghệ - 'thấy con săn sắt, quên con cá rô'

Sinh viên, cử nhân không nên để sự thực dụng che mất tương lai của mình.

Gửi các bạn trẻ, ai trên đời cũng có tuổi trẻ nhưng tôi thấy các bạn lạm dụng nó quá mức như vậy, các bạn hãy đọc và hiểu những điều như sau:

1. Bản chất của xe ôm công nghệ là sử dụng khoảng thời gian rảnh của phương tiện và con người để tăng thêm thu nhập nên grab chỉ phù hợp với đối tượng trung tuổi đã ổn định công việc và thừa thời gian, vậy các bạn có rảnh không (áp lực học tập và công việc của giới trẻ là rất lớn).

2. Bạn đang học đại học làm thêm để trang trải cuộc sống đó là điều quá tốt nhưng quan trọng bạn phải kiếm cho mình công việc phù hợp. Đơn giản tại sao bạn không tìm cho mình công việc theo ngành đào tạo (dù có thể bạn sẽ không có thu nhập trong những thời gian đầu) để tích lũy kinh nghiệm, các bạn đều thấy tuyển dụng bây giờ các công ty đều nói về kinh nghiệm và kỹ năng ... liệu bạn có chúng khi chạy grab.

3. Từ điều 2 chúng ta đều thấy các bạn bây giờ xin việc năng lực không đủ nhưng luôn đòi hỏi và nêu khó khăn bởi các bạn thực dụng và thiếu kỹ năng xử lý nhưng luôn muốn mình thành công nhanh chóng.

4. Tôi khuyên các bạn điều cuối cùng: Nếu bạn đi đúng đường và bạn quyết tâm vững bước, cuối cùng bạn sẽ có tiến triển. If you're walking down the right path and you're willing to keep walking, eventually you'll make progress. Barack Obama.

Nguyễn Quang

Tôi không chê bất cứ nghề gì có ích cho xã hội, cho cộng đồng. Ở đây tôi chỉ phân tích khía cạnh bùng nổ của xe ôm công nghệ những năm gần đây mà phần lớn là các cháu sinh viên đang học các trường đại học có cả các phụ huynh từ các tỉnh đổ về Hà Nội đăng ký chạy xe ôm công nghệ để nuôi con ăn học...

Hà Nội mấy năm gần đây vốn đã tắc đường trầm trọng vào giờ cao điểm, trời mưa do mật độ dân số quá cao trong nội đô, điều này gây ra sự bức xúc lớn cho người tham gia giao thông, gây lãng phí không nhỏ cho người dân và cho xã hội (tốn xăng xe, hao mòn xe, hao tốn sức khỏe, tốn thời gian - mà thời gian quý hơn vàng).

Với sự bùng nổ của các hãng xe công nghệ càng làm các thành phố lớn tắc đường trầm trọng và giao thông bị tê liệt. Một số lượng lớn xe ngoại tỉnh tràn vào các thành phố lớn dẫn đến tình trạng kẹt xe càng thêm trầm trọng, bất kể giờ nào, không phải chỉ là giờ cao điểm.

Hiện nay các cơ quan quản lý nhà nước chưa thấy có động thái nào, xây dựng chinh sách gì để kìm chế, kiểm soát các hoạt động của đội ngũ các lái xe. Trong khi đó trước đây mức độ xe chưa đông như hiện nay họ đã có ý định xây dựng chính sách xe biển chẵn đi ngày chẵn, biển lẻ đi ngày lẻ. Nói chung người dân chỉ biết chấp nhận, bịt khẩu trang, chùm kín mặt đi ra đường và chấp nhận tốn thời gian vô ích khi tham gia giao thông ì ạch trên đường.

Doan Tran

>> Quan điểm của bạn thế nào? Chia sẻ bài viết cho trang Ý kiến bandoc@vnexpress.net