'Công Phượng sẽ thui chột nếu cứ tìm mọi cách ra nước ngoài'

Ở tuổi của Phượng hiện nay cần phải đá chính với 100% thực lực chứ không phải chỉ đi học hỏi.

Việc Công Phượng đầu quân cho CLB Sint-Truiden của Bỉ đang nhận được nhiều ý kiến tranh luận trái chiều trên VnExpress. Trong đó, nhiều người lo lắng cho cơ hội được ra sân của tiền đạo xứ Nghệ khi cho rằng bản hợp đồng lần này mang nặng tính thương mại:

Đầu tiên, chúc Công Phượng may mắn trong chuyến suất ngoại sắp tới.

Thứ hai, có lẽ Công Phượng lại đi theo con đường du lịch, hợp tác.

Thứ ba, nhiều khả năng Công Phượng sẽ lại thất bại. Nguyên nhân chắc chắn một nửa do chuyên môn, nửa còn lại do bầu Đức. Bầu Đức là một người rất tâm huyết với bóng đá, nhưng chuyên môn chưa giỏi. Tiếc cho Công Phượng từng có một tương lai rất sáng kể từ khi còn là cầu thủ trẻ độ tuổi 19-20, nhưng do cách định hướng, sự can thiệp của bầu Đức khiến em bị thui chột tài năng. Lứa HAGL tôi chỉ đánh giá cao Công Phượng, Văn Thanh và Văn Toàn, còn lại chỉ thuộc hàng cầu thủ trung bình khá của bóng đá Việt Nam.

Cuối cùng, xét về khía cạnh tài chính, chắc chắn Công Phượng sẽ thành công còn xét về khía cạnh bóng đá, nhiều khả năng sẽ thất bại.

Lê tùng

Công Phượng đã 25-26 tuổi. Ở tuổi này, cầu thủ không phải đi học nữa mà đã đá với 100% khả năng, nhưng bầu Đức vẫn "cố đấm ăn xôi", tìm mọi cách để Phượng được ra nước ngoài thi đấu. Các chuyến đi này chỉ để lấy tiếng thôi, nhưng nó lại làm thui chột khả năng của cầu thủ vì họ không được thi đấu thường xuyên.

Theo mình, về khía cạnh tài chính, với Công Phượng là thất bại. Vì một số cầu thủ đang thi đấu ở V-League, danh tiếng, khả năng chắc chắn không được bằng Công Phượng, nhưng khi chuyển nhượng nhận được tiền lót tay lên đến vài tỷ. Công Phượng thi đấu ở Hàn Quốc chỉ nhận dc 3.000 USD/ tháng. Ngoài ra, vì thi đấu ở nước ngoài, Công Phượng rất khó được các công ty trong nước mời đóng quảng cáo.

Dinh Hanks

Nghe như là bản hợp đồng thương mại. CLB này hình như có chủ sở hữu là ông chủ Nhật Bản. Giải ngoại hạng Bỉ đứng thứ 8-9 ở châu Âu nhưng không phải là nơi thích đến là đến thích đi là đi. Đây là nơi trưởng thành của hầu hết các tuyển thủ Bỉ hôm nay như Kevin de Bruyne, Vicent Kompany, Jan Vertonghen, Thibaut Courtois.... Công Phượng sang đó ngồi dự bị mòn ghế lại về với HAGL thôi. 24 tuổi rồi mà không chịu ổn định, cứ thích đi du lịch qua mùa chuyển nhượng. Có lẽ đến 30 tuổi Công Phượng mới lớn được.

Anhngoc21196

Tôi không hiểu tại sao Công Phượng cứ phải ra nước ngoài thi đấu. Ở Nhật, Hàn dự bị còn không xong, giờ còn đi Bỉ. Về HAGL sẽ ổn hơn. Công Phượng giống như hàng marketing đúng hơn.

Nguyễn Lộc

Nói thật, nếu là trường hợp như Quang Hải hay Văn Hậu xuất ngoại thì sẽ hào hứng hơn và hy vọng hơn, chứ Công Phượng xuất ngoại thất bại 2 lần rồi, niềm tin giảm dần.

Manh duc

Nghi là lại phải đi phát tờ rơi như hồi ở Nhật. (Mà ngay cả Huỳnh Đức cũng từng xuất ngoại theo kiểu này, khi Trung Quốc muốn mở rộng thị trường xe máy sang Việt Nam). CLB này do một công Nhật Bản sở hữu. Hy vọng sẽ không phải như vậy và Công Phượng sẽ được chơi bóng thật sự ở Bỉ, nơi bóng đá rất trọng kỹ thuật, nơi sản sinh ra nhiều cầu thủ nổi tiếng thế giới.

Tobira Ha

Rõ khổ cho Công Phượng rồi. Nhật Bản dùng Công Phượng để quảng cáo thôi, không vì mục đích thi đấu. Tôi không có ý "dìm" Công Phượng, nhưng tôi lo lắng và nghĩ thế.

Nguyenvanhanh.26111968

