'Chê nhà trường dạy nhồi nhét nhưng luôn muốn con là thần đồng'

'Tôi buồn khi đứa con mới 3 tuổi đã biết nhận dạng chữ O, số 0.'

Sau bài viết Tôi đã dạy con đếm số khi mới 22 tháng tuổi như thế nào, nhiều độc giả cho rằng kích thích con học hỏi là điều tốt, nhưng nhồi nhét kiến thức khi chúng còn nhỏ tuổi là điều không nên:

Cảm ơn chia sẻ của tác giả, tuy nhiên theo tôi các phụ huynh khác cũng không cần quá vất vả như vậy. Mọi việc nên trong khả năng, có nghĩa là có nhiều phụ huynh kinh tế không tốt, họ thật sự không có nhiều thời gian trau chuốt con cái như vậy. Nên tôi cũng thực sự nghĩ con tác giả chỉ mới 2 tuổi. Chúc mẹ và bé những ngày vui vẻ.

Cứ phê phán trường học của mình dạy học sinh kiểu nhồi nhét nhưng thực chất tâm lý đó xuất phát từ chính cha mẹ, lúc nào cũng muốn con " vượt trội" so với đứa trẻ khác.

Bố mẹ luôn muốn con là thần đồng. Người ta đã nghiên cứu kĩ là trẻ 6 tuổi mới có đủ tố chất học chữ. Con 3 tháng, mà nhồi nhét con phân biệt là phản khoa học. Họ nói trẻ con tiếp thu tốt từ 1-3 tuổi, không có nghĩa cái gì trẻ cũng biết . Đọc sách phải biết chọn lọc, hay dở. Còn đọc sách mà nghĩ trẻ nào cũng giống sách thì bản thân hời hợt. Tôi có hai đứa con, cho học đúng tuổi, không ép học thêm. Con đầu vẫn đỗ Bách khoa. Đứa thứ hai vẫn vào trường top đầu. Tôi không ép con thành thiên tài. Nếu nó có tài tự khắc nó tìm kiếm.

Tôi cố gắng không chỉ cho con số O, chữ 0, số 1... quá sớm. Nhưng thật buồn nó coi iPad nên tự học luôn. Vì trước khi nó biết đó là chữ o. Thì nó noi là ông mặt trời, là bánh xe ...ôi. Bây giờ toi rồi, nó không nói thế nữa, nó nói chữ o và số o thôi. Vì tôi muốn đứa trẻ có trí tưởng tượng thật tốt, con tôi 3 tuổi.

Con tôi từ lúc 3 tháng đã tập cho nó quan sát xung quanh, chỉ vào nhiều sự vật chuyển động, 5 tháng mình tập cho nó phát âm A, E theo yêu cầu, 6 tháng nó bắt đầu chuyền tay qua lại các vật dụng có thể cầm nắm, 9 tháng nó đã biết trả lời tên nó, biết gọi baba, mama, 10 tháng phân biệt được người lạ người quen.

15 tháng biết nhận diện và nói tên tất cả con vật trong sở thú, 16 tháng phân biệt các loại xe, phân biệt được dép trái phải đồ dùng trong nhà, 18 tháng phân biệt được 5 màu sắc cơ bản, nay bé 19 tháng đếm từ 1 đến 10.

Nay bé tròn 20 tháng đã tự xúc cơm ăn, tự mặc quần mặc dù không được ngay ngắn, bé đã biết suy nghĩ logic từ lúc 15 tháng.

Có được sự lanh lợi này là do những tháng ngày không biết mệt mỏi cùng với con trò chuyện, đọc sách, cùng xem Youtube, đi dạo công viên, tạo không gian an toàn cho con và để nó tự do đập phá thỏa thích.

Sự phát triển của trẻ nhỏ phụ thuộc rất nhiều vào sự quan tâm, chia sẻ của cha mẹ. Bạn sẽ luôn nhận lại những thành quả hạnh phúc vô bờ bến khi bạn dành những sự quan tâm không giới hạn cho chúng.

