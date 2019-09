Bất lực với pháo sáng

Đốt pháo sáng hay xảy ra trên sân Hàng Đẫy của Hà Nội FC, ít ở các sân khác.

Xung quanh vụ việc "CĐV trúng pháo ở trận Hà Nội - Nam Định", nhiều độc giả VnExpress bày tỏ sự bức xúc trước các xử lý vấn nạn đốt pháo sáng của Liên đoàn và ban tổ chức giải.

Tôi là người Nam Định, làm việc tại Hà Nội. Theo dõi trận đấu, tôi không thể nào hiểu nổi:

- Những CĐV Nam Định quá khích, họ muốn thể hiện điều gì vậy? Tôi thực sự cảm thấy vô cùng xấu hổ. Chỉ vì một nhóm bất hảo làm ảnh hưởng đến hình ảnh hàng chục ngàn CĐV Nam Định cất công xây dựng bấy lâu.

- Ban tổ chức sân, lực lượng an ninh làm việc kiểu gì vậy? Xem truyền hình cũng thấy pháo sáng đã nhen nhóm từ đầu nhưng vẫn để tái diễn bao lần tới cuối trận. Mà những năm qua, sự cố pháo sáng với CĐV Hải Phòng hay Nam Định đâu phải lần đầu?

Phải chăng đợi án phạt từ FIFA rồi BTC sân, BTC giải mới tính đến chuyện xử lý. Hôm trước còn mới chê cười Indonesia để xảy ra bạo loạn, giờ thì ta cũng đẹp mặt lắm thay.

Ngọc

Tôi xin có 3 ý kiến như sau:

- Fan HAGL và Hà Nội có thể "ném đá" nhau trên mạng, nhưng tôi thấy đây là hai hội CĐV văn minh nhất ở V-League.

- Tôi đã từng rất quý đội bóng Nam Định, và luôn cảm nhận được nhiệt huyết ở nơi đây, cảm giác như đây là Dortmund hay Athletic Bilbao của Việt Nam. Nhưng sau hôm nay thì tôi cực kỳ thất vọng. Có lẽ các cầu thủ Nam Định cũng phải thấy xấu hổ với CĐV của mình vì họ còn đánh cả cảnh sát. Fan Nam Định hôm nay hành xử thuộc vào dạng tồi tệ nhất trong lịch sử V-League nhiều năm nay.

- Hà Nội là trung tâm của cả nước, vậy mà sau bao sự cố pháo sáng lực lượng an ninh vẫn xử lý chậm. Tôi đề nghị nên có hai xe cứu hoả thường trực. Một xe dập lửa, một xe phun thẳng lên khán đài chỗ đốt pháo sáng. Làm như thế hiệu quả mà cũng bảo vệ các chiến sĩ công an.

Lê Quang

Tôi phản đối việc CĐV đốt pháo sáng. Nhưng qua việc này phải đặt ra câu hỏi: Tại sao việc đốt pháo sáng lại hay xảy ra trên sân Hàng Đẫy của Hà Nội FC mà ít xảy ra ở sân khác? Do công tác an ninh, ý thức CĐV, hay lý do khác? Sao CĐV Nam Định, Hải Phòng lại thường xuyên đốt pháo sáng và có các hành động holigan ở sân Hà Nội nhiều như thế? Đặt ra các câu hỏi để có giải pháp hạn chế các hành động xấu xí sẽ tốt cho bóng đá Việt Nam.

Trần Hoàng Hải

Có thể nói BTC đã bất lực với pháo sáng. Rất ái ngại cho trận đấu của tuyển Việt Nam trên sân nhà sắp tới. Chỉ cần có pháo sáng, FIFA sẽ lập tức xử thua và phải đá trên sân trung lập. Bài học của Malaysia năm 2015 vẫn còn đó.

Phải có máy soi an ninh khi qua cổng soát vé, khám người... khi trận đấu bắt đầu, khóa chặt các cửa, không cho ai vào, CSCĐ đứng bên ngoài đường, cách ly tất cả những ai muốn tiến sát vào sân, vì có thể họ dùng súng bắn pháo sáng từ ngoài vào... Ngoài ra, VFF cần xử phạt thật nặng CĐV đội nào có pháo sáng như xử thua, phải đá trên sân trung lập, phạt tiền thật nhiều... Có vẻ VFF, các CLB vẫn chưa ý thức rõ mức độ nghiêm trọng của vấn đề.

Nguyễn Đức Long

Có mỗi việc CĐV mang pháo sáng vào sân mà chặn mãi không được. Máy quét như sân bay xem, pháo vào bằng cách nào, bắt được phạt tù vài năm, thêm tiền phạt vài trăm triệu xem, cấm đến xem thi đấu tất cả các môn thể thao.... vậy người nào dám mang vào nữa? Còn kiểu mà vừa phạt, vừa cười, vừa cổ vũ, không một chút răn đe thì vấn đề còn mãi.

Bong Nguyen

Liên đoàn bóng đá Việt Nam cần nhìn thẳng vào vấn đề là bao năm các vị quản lý quá kém và không ngăn chặn được việc các cổ động viên mang pháo sáng vào sân rồi ném lung tung. Theo tôi, các vị nên buộc các sân bóng đá lắp hệ thống camera theo dõi các vận động viên trên khán đài mọi hành vi quá khích, gây nguy hiểm cho cầu thủ, khán giả khác để ghi lại và làm bằng chứng.

Khi xảy ra những vụ việc như trận bóng hôm nay, chỉ cần mời công an vào cuộc điều tra, truy tố và xét xử vài vụ là tự khắc cổ động viên quá khích sẽ biết sợ. Thiết nghĩ chi phí lắp các camera sẽ thấp hơn nhiều các khoản sân bị phạt và số tiền vé không thu được do cổ động viên không đến sân (vì sân bóng quá mất an toàn). Hy vọng các vị làm sớm cho bóng đá Việt Nam thêm phát triển.

Tiennv209

Không hiểu tại sao lực lượng an ninh và ban tổ chức trên sân Hàng Đẫy chủ quan đến như vậy? Ngay khi tỉ số là 1-1 thì trên khán đài bắt đầu có pháo sáng mà không ai làm gì để ngăn chặn. Sự cố xảy ra khi có người bị thương tích, vậy ai chịu trách nhiệm lớn nhất ở đây? Có xử lý hình sự người gây ra hay không, hay lại kiểu phạt tiền để rồi chẳng răn đe được những kẻ có tiền? Tệ nạn thể thao này bao giờ mới chấm dứt được đây?

Ngoctoan118

Tôi thật không thể hiểu nổi tại sao các chủ sân lại xử lý vấn đề pháo sáng khó khăn đến vậy? Chỉ cần thắt chặt đầu vào, không cho mang vật cấm vào sân thì đâu có những vụ việc như thế này. Cứ kiểm tra khi vào cổng là xong. Có chăng trình độ quản lý quá yếu kém. Ngoài phạt thật nặng những người trực tiếp vi phạm thì cũng cần phạt thật nặng chủ sân do cách quản lý quá yếu kém.

Anh2

Nếu VFF, VPF và BTC giải đấu không có biện pháp gì để ngăn chặn nạn đốt pháo sáng, thì hãy tổ chức tất cả các trận đấu có các đội thi đấu có CĐV đốt pháo sáng cũng như các sân để xảy ra tình trạng đốt pháo sáng, thi đấu trên sân không có khán giả.

Vu tran

Việt Thành tổng hợp