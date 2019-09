6.700 người có thể là nạn nhân của Alibaba - đầu tư cay đắng

Nhiều người đang nỗ lực kiếm tiền để thoát cảnh ở trọ, mảnh đất vài trăm triệu với họ là cả một gia tài.

Cơ quan điều tra bước đầu xác định có 6.700 người có thể là nạn nhân của Công ty địa ốc Alibaba, với số tiền giao dịch hơn 2.500 tỷ đồng tại 40 dự án, nhiều đọc giả đặt vấn đề do thiếu kiến thức hay lòng tham:

Hơn 6.700 nạn nhân giao dịch tại 40 dự án "ma" của công ty này với số tiền lên đến hơn 2.500 tỷ đồng. Có lẽ trong số nạn nhân này có 2.500 nhân viên của Alibaba và người thân của họ. Giờ tiền mất và tình thân cũng không còn khi mâu thuẫn trong chuyện làm ăn này bắt đầu leo thang... Khổ thân.

Nguyễn Hải Giang

Do người dân thiếu hiểu biết. Tôi cũng được một nhân viên công ty này giới thiệu. Tôi tìm đến công ty yêu cầu xem số đỏ không, không có nên tôi không quan tâm, Mặc dù hàng ngày nhân viên này gọi điện thoại kêu mua, một thời gian nữa công ty mua lại lãi hơn 30%.

A Hà

Khách hàng là những người không hiểu luật, và ham lợi nhuận, chưa nói gì chỉ nhìn lợi nhuận 28% năm là thấy không ổn rồi.

Tung Hoang

Với những thông tin báo chí nêu thì việc Alibaba làm sai thì đã có cơ quan chức năng làm rõ. Tuy nhiên các nhà đầu tư đặc biệt là nhà đầu tư cá nhân với số tiền không phải nhỏ để đầu tư bất động sản thì nên trang bị thêm kiến thức, quy định của pháp luật, tìm hiểu thêm về dự án, đất đai là rõ ràng và được cơ quan quản lý tại địa điểm có dự án và cung cấp cho người dân.

nguyen khang

Chung quy cũng là tham lam làm mờ mắt. Giờ tổn thất, dằn vặt ắt xảy ra. Hy vọng nó không quá cay đắng cho nhà đầu tư

Thanh Ngọc Lê

Độc giả Oanh Nguyen cho rằng:

Nhiều người nói do lòng tham của người mua. Sao các bạn không nghĩ họ nghèo và chỉ có nhiêu đó tiền. Thế giới của họ cũng không rộng lớn để đủ hiểu số tiền đó là giá rẻ so với thị trường đâu. Tôi biết nhiều người đang kiếm từng đồng tiền để thoát cảnh ở trọ và đối với họ một căn nhà lừa đảo vài trăm triệu là không hề rẻ

Bên cạnh đó, một số độc giả đưa ra lời khuyên cho các khách hàng của công ty này:

Chia sẻ kinh nghiệm nhà tôi cho mọi người cân nhắc. Công ty bị công an tóm rồi tức nó có dấu hiệu rõ ràng rồi, tiêu thật rồi. Nhà đầu tư nào còn đang nắm giữ thì nên trình báo, may ra còn được chút ít. Trước đây cô tôi chơi hụi, chủ hụi lúc bị bắt cũng kêu gọi đừng tố giác rồi sẽ trả lại tiền. Cuối cùng ai khai ra với công an thì được trả lại, còn ai không khai ra bà chủ hụi ấy trốn luôn không trả.

Không tự dưng người ta bắt mà không có chứng cứ, nên khai ra để giúp người khác và giúp mình.

Phuong Le

