Ý kiến khác nhau về nâng tuổi nghỉ hưu của nữ sĩ quan công an

Đại biểu Phạm Văn Hòa đề nghị cân nhắc nâng tuổi phục vụ với nữ sĩ quan công an, nhưng đại biểu Nguyễn Thanh Hải lại đồng tình và hy vọng tương lai ngành này có nữ thượng tướng, Thứ trưởng.

Sáng 2/6, tham gia thảo luận dự án Luật Công an nhân dân sửa đổi, đại biểu Phạm Văn Hòa (Phó chủ tịch Hội Luật gia Đồng Tháp) đề nghị cơ quan soạn thảo cân nhắc nâng hạn tuổi phục vụ cao nhất với hàm nữ thượng tá lên 3 tuổi, nữ đại tá lên 5 tuổi.

Theo ông, nâng như vậy là quá cao so với các bậc hàm còn lại. Bởi qua khảo sát, thực tiễn có địa phương đề nghị quy định hạn tuổi phục vụ cao nhất của nữ phải phù hợp với các yếu tố đặc thù nghề nghiệp, vị trí, môi trường công tác để đảm bảo điều kiện sức khỏe của cán bộ chỉ huy trong các môi trường làm việc khác nhau.

Ông Hòa cho rằng lực lượng vũ trang nói chung có môi trường làm việc rất vất vả, có thể làm việc đêm ngày liên tục, nhất là nơi phức tạp về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Do đó, ông đề nghị không đánh đồng với các cơ quan hành chính sự nghiệp về tuổi nghỉ hưu theo Luật lao động.

Đại biểu Phạm Văn Hòa (Ủy viên Ủy ban Pháp luật). Ảnh: Media Quốc hội

Bên cạnh đó, nữ sĩ quan công an hàm thượng tá, đại tá thường giữ cương vị người đứng đầu hoặc cấp phó đơn vị nghiệp vụ của ngành hoặc giám đốc, phó giám đốc công an tỉnh thành phố. Đây đều là nhiệm vụ rất vất vả, ảnh hưởng đến sức khỏe nếu tuổi cao. "Tôi cho rằng tuổi nghỉ hưu với nữ thượng tá là 57 và nữ đại tá là 58, nữ thiếu tướng vẫn là 60", đại biểu tỉnh Đồng Tháp nói.

Đại biểu Nguyễn Thanh Hải (Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên) lại có lập luận ngược lại. Bà Hải cho rằng về mức tăng tuổi đối với từng chức danh, đối tượng như dự luật là phù hợp với Bộ luật lao động. Trong đó, dự luật đã chú trọng tới việc quy định các đối tượng đặc thù lao động trong môi trường độc hại, nặng nhọc.

Theo dự thảo luật, việc tăng độ tuổi nghỉ hưu được chia thành hai nhóm. Nhóm 1 tăng ngay 2 tuổi đối với trung tá, thiếu tá, cấp úy, hạ sĩ quan. Theo Bí thư Thái Nguyên, đây là nhóm đặc thù nghề nghiệp đang có tuổi nghỉ hưu thấp hơn quy định của Bộ luật lao động cũ 7 tuổi.

Vì vậy dự thảo luật đề nghị tăng ngay 2 tuổi là phù hợp để đảm bảo độ chênh lệch giữa tuổi nghỉ hưu của nhóm này với độ tuổi nghỉ hưu chung. Nhóm còn lại (thượng tá, đại tá) đang bằng độ tuổi nghỉ hưu quy định tại Bộ luật Lao động cũ (nam 60, nữ 55). Vì vậy, khi Bộ Luật lao động mới tăng tuổi hưu thì nhóm này cũng phải tăng tương ứng để đảm bảo đồng bộ.

Đại biểu Nguyễn Thanh Hải (Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên). Ảnh: Media Quốc hội

Bí thư Thái Nguyên đề xuất phương án trung hòa theo hướng chia việc tăng tuổi phục vụ của sỹ quan cấp đại tá, thượng tá trong luật thành 2 bước. Bước 1, tăng ngay khi luật có hiệu lực, tuổi phục vụ của nam đại tá, thượng tá lên 60 tuổi 9 tháng và nữ thượng tá lên một năm từ 55 lên 56, tương tự dự thảo luật đề nghị tăng ngay 2 tuổi đối với cấp trung tá, thiếu tá, cấp úy, hạ sĩ quan.

Bước 2, từ các năm sau tăng theo lộ trình 3 tháng với nam và 4 tháng với nữ giống như Bộ Luật lao động. Phương án này sẽ không phải lùi mốc tính tuổi nghỉ hưu nên không vi phạm luật và vẫn đạt được kết quả đồng bộ tuổi nghỉ hưu theo quy định của Bộ Luật lao động và có tính tới tuổi nghỉ hưu đối với nhóm đặc thù.

Theo bà Hải, Thái Nguyên hiện có 5 đại tá nhưng nữ không có người nào; 105 thượng tá thì nữ có 5. "Việc tăng độ tuổi nghỉ hưu với nữ đại tá và thượng tá sẽ tạo cơ hội bình đẳng về thời gian để các nữ lãnh đạo trong ngành công an có điều kiện phấn đấu sau khi luật ra đời", Bí thư Thái Nguyên nói.

Cụ thể, sau một thời gian triển khai, số lượng nữ đại tá trên toàn quốc không phải chỉ là 67 người như hiện nay và số lượng cấp tướng không chỉ là 6 người mà sẽ tăng. "Chúng ta hoàn toàn có thể nghĩ rằng sẽ có một nữ thượng tướng là thứ trưởng Bộ công an trong thời gian tới", bà hy vọng.

Đề nghị kéo dài hạn tuổi phục vụ trong các trường hợp đặc biệt

Đại biểu Đỗ Huy Khánh (Phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Đồng Nai) đồng tình việc nâng hạn tuổi phục vụ cao nhất của sĩ quan, hạ sĩ quan công an. Việc này sẽ có tác động tích cực với công tác nghiệp vụ của lực lượng công an nhân dân, tận dụng được nguồn lực chuyên sâu có nhiều kinh nghiệm trong phòng ngừa và đấu tranh các loại tội phạm. Nâng cao hạn tuổi phục vụ của cán bộ, chiến sĩ công an sẽ giúp cân đối, giảm gánh nặng cho Quỹ Bảo hiểm xã hội.

Theo đại biểu tỉnh Đồng Nai, hạn tuổi phục vụ cao nhất của sĩ quan công an hiện nay ngoài theo quy định chung, một số trường hợp đặc biệt thực hiện theo quy định của Đảng, nhà nước, như với sĩ quan là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Trung ương, đại biểu Quốc hội. Tuy nhiên, Luật Công an nhân dân năm 2018 chưa quy định cụ thể về kéo dài hạn tuổi đối với các trường hợp này nên chưa đảm bảo được sự đồng bộ với các quy định của Đảng, Nhà nước hiện hành.

"Việc bổ sung quy định kéo dài hạn tuổi phục vụ trong các trường hợp đặc biệt do cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định là cần thiết và phù hợp thực tế", ông nói.

Cho rằng các trường hợp đặc biệt được kéo dài hạn tuổi phục vụ rất ít, được thực hiện với quy định, thủ tục xét duyệt rất chặt chẽ, qua nhiều cấp bậc. Thời gian qua, việc kéo dài đối với một số người đã phát huy tích cực trình độ, năng lực ở góc độ sử dụng, cống hiến, trí tuệ, tầm cỡ, chuyên gia đầu ngành.

Vì vậy, ông Khánh đề nghị giữ nguyên như dự thảo luật là trường hợp đặc biệt sĩ quan công an có thể được kéo dài tuổi nghỉ hưu dài hơn 62 với nam và 60 với nữ theo quyết định của cấp có thẩm quyền. Sĩ quan công an là giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ, chuyên gia cao cấp có thể được kéo dài hạn tuổi phục vụ hơn 62 đối với nam và hơn 60 đối với nữ.

Theo Luật Công an nhân dân năm 2018, hạn tuổi phục vụ cao nhất của hạ sĩ quan là 45 tuổi; cấp úy là 53 tuổi; thiếu tá, trung tá là 55 tuổi với nam và 53 tuổi với nữ; thượng tá là 58 tuổi với nam và 55 tuổi với nữ; đại tá là 60 tuổi với nam và 55 tuổi với nữ. Cấp tướng hạn tuổi hưu là 60 tuổi.

Sĩ quan công an là giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ, chuyên gia cao cấp có thể được kéo dài hạn tuổi phục vụ hơn 60 đối với nam và hơn 55 đối với nữ. Trường hợp đơn vị công an có nhu cầu, sĩ quan cấp úy, thiếu tá, trung tá và nam sĩ quan là thượng tá nếu có đủ phẩm chất, giỏi về chuyên môn, nghiệp vụ, có sức khỏe tốt và tự nguyện thì có thể được kéo dài tuổi phục vụ theo quy định của Bộ trưởng Công an, nhưng không quá 60 đối với nam và 55 đối với nữ.

Quốc hội sẽ biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công an nhân dân vào chiều 22/6.

Sơn Hà - Viết Tuân