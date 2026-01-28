Y học cá thể hóa nâng hy vọng sống lâu dài cho ung thư dạ dày

Những thắc mắc về ung thư dạ dày và điều trị cá thể hóa sẽ được bác sĩ giải đáp trong chương trình Alo Doctor - Cuối tuần, phát sóng VTV9 ngày 31/1.

Với chủ đề "Ung thư dạ dày: cá thể hóa điều trị, nâng cao cơ hội sống còn", chương trình có sự tham gia của BS CKII Lâm Quốc Trung, phụ trách khoa hóa trị ung thư, Bệnh viện Đại học Y Dược TP HCM cùng câu chuyện thật từ một bệnh nhân đang điều trị, mang đến góc nhìn y khoa dễ hiểu.

Theo số liệu Globocan 2022, mỗi năm thế giới ghi nhận gần 969.000 ca ung thư dạ dày mới, riêng tại Việt Nam có khoảng 16.277 ca mắc mới và hơn 13.000 ca tử vong. BS CKII Lâm Quốc Trung nhận định, tỷ lệ tử vong cao chủ yếu do phần lớn bệnh nhân được chẩn đoán ở giai đoạn muộn. Nguyên nhân không chỉ nằm ở đặc tính tiến triển âm thầm của bệnh, mà còn do các triệu chứng ban đầu như đau bụng, đầy hơi, chán ăn... dễ bị nhầm với rối loạn tiêu hóa thông thường.

Tuy nhiên, cơ thể luôn có tín hiệu cảnh báo. Đau vùng thượng vị kéo dài không đáp ứng thuốc, sụt cân không rõ nguyên nhân, ăn nhanh no, đầy bụng dai dẳng, đi ngoài phân đen hay nôn ra máu là những dấu hiệu cần được kiểm tra sớm. Đặc biệt, với người trên 40 tuổi hoặc có tiền sử gia đình mắc ung thư dạ dày, nội soi tầm soát kịp thời có thể tạo ra khác biệt lớn trong tiên lượng và cơ hội sống còn.

Thông qua chia sẻ của BS CKII Lâm Quốc Trung và trải nghiệm chân thực từ bệnh nhân, chương trình cung cấp góc nhìn khoa học tin cậy, gần gũi về hành trình điều trị ung thư dạ dày. Ảnh: Alo Doctor

Một điểm nhấn của chương trình là vai trò của y học cá thể hóa trong điều trị ung thư dạ dày. Ngày nay, việc điều trị không còn chỉ dựa vào kích thước khối u hay giai đoạn bệnh, mà cần một bức tranh toàn diện hơn: vị trí khối u, đặc điểm mô bệnh học, mức độ xâm lấn và các dấu ấn sinh học. Các xét nghiệm được ví như "bản đồ", giúp bác sĩ lựa chọn và phối hợp phương pháp điều trị phù hợp cho từng bệnh nhân, thay vì áp dụng một phác đồ chung.

Chương trình cũng đề cập đến liệu pháp miễn dịch là một bước tiến quan trọng, giúp "đánh thức" hệ miễn dịch của cơ thể để nhận diện và tiêu diệt tế bào ung thư.

Bên cạnh hiệu quả điều trị, chất lượng sống của người bệnh cũng được nhấn mạnh. Các tác dụng phụ như mệt mỏi, chán ăn hay buồn nôn là điều có thể gặp, nhưng phần lớn có thể kiểm soát nếu người bệnh chủ động trao đổi với bác sĩ, tuân thủ hướng dẫn và được theo dõi sát sao. "Sự đồng hành của gia đình, cùng những bữa ăn nhỏ, phù hợp, không chỉ giúp duy trì thể lực mà còn là điểm tựa tinh thần quan trọng trong suốt hành trình điều trị", bác sĩ Trung nói.

Giữa hành trình điều trị nhiều thử thách, sự quan tâm của gia đình và chế độ ăn uống hợp lý mang đến sức mạnh thể chất lẫn tinh thần cho bệnh nhân ung thư dạ dày. Ảnh: Freepik

Ở góc độ phòng ngừa, các chuyên gia khẳng định phát hiện sớm là chìa khóa then chốt. Tầm soát vi khuẩn HP, ăn uống lành mạnh với ít muối, hạn chế đồ chiên nướng và xông khói, không hút thuốc, hạn chế rượu bia là những biện pháp đơn giản nhưng hiệu quả trong việc giảm nguy cơ ung thư dạ dày. Khi bệnh được phát hiện ở giai đoạn sớm, khả năng điều trị khỏi sẽ cao hơn.

Với sự phát triển nhanh chóng của y học cá thể hóa, ung thư dạ dày - kể cả ở giai đoạn tiến triển đang dần trở thành bệnh lý có thể kiểm soát lâu dài. Qua chương trình, các chuyên gia, bác sĩ gửi gắm thông điệp đừng sợ hãi, hãy hiểu biết; hãy tầm soát sớm và chủ động hợp tác cùng bác sĩ để tìm ra phác đồ phù hợp.

Thế Đan