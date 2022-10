Y-Connect - ứng dụng kết nối xe Yamaha tại Việt Nam

Ứng dụng Y-Connect được Yamaha kỳ vọng mở ra kỷ nguyên của kết nối, sự tương tác giữa con người và thiết bị, hướng đến thế hệ trẻ Gen Z.

Công nghệ kết nối mới trên các mẫu xe là một trong những định hướng phát triển tại Việt Nam trong thời gian tới của Yamaha. Đại diện hãng này chia sẻ, "The New Age of Connection" tập trung hướng đến sự kết nối giữa người và thiết bị máy móc, giúp gắn kết thương hiệu và người dùng, đặc biệt là giới trẻ Gen Z, nhóm am hiểu về công nghệ và đi đầu xu hướng.

Ứng dụng Y-Connect của Yamaha trên smartphone.

Chiến lược này được thể hiện qua ứng dụng di động Y-Connect, trang bị trên các dòng Nmax, NVX, Xmax, Tmax, Neo’s, YZF-R15, và mới đây nhất là Grande 2022.

Ứng dụng này gồm 7 tính năng tiêu biểu, giúp người dùng thuận tiện hơn khi sử dụng xe. Kết nối thông qua smartphone, Y-Connect hiển thị thông báo cuộc gọi, email và tin nhắn trên màn hình đồng hồ xe. Người dùng có thể quản lý, theo dõi và điều chỉnh các thiết lập về thời gian bảo dưỡng, thay dầu và điện áp ắc quy. Mức tiêu thụ nhiên liệu của xe cũng được ghi lại theo hành trình.

Ứng dụng cũng tự động lưu lại vị trí đỗ xe cuối cùng trước khi ngắt kết nối với điện thoại, giúp tìm xe dễ dàng hơn giữa các bãi xe rộng lớn.

Thiết kế bảng đồng hồ trên Grande 2022.

Ngoài ra, Y-Connect cũng lưu lại các thông số quan trọng, liên quan đến vận hành như: dữ liệu vòng quay động cơ, độ mở tay ga, tốc độ tăng tốc, nhiệt độ khí nạp, nhiệt nước làm mát... Tính năng theo dõi hành trình Riding Log giúp chủ xe nắm được quãng đường đã di chuyển, tìm kiếm đường đi qua từ khóa, chia sẻ hành trình với bạn bè, trên mạng xã hội.

Thiết kế đèn chiếu sáng mới trên Grande 2022.

Ra mắt bộ ứng dụng này, Yamaha kỳ vọng các sản phẩm mang chất công nghệ cao hơn của hãng sẽ giúp người dùng gắn kết hơn với các mẫu xe của hãng, đặc biệt là nhóm khách trẻ.

Tuấn Vũ

Ảnh: Yamaha Motor Việt Nam.