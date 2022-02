Xuyên Tết vây bắt kẻ trốn truy nã

Trinh sát thức trắng đêm giao thừa ở quán cà phê võng, song phải đến ngày đầu tiên đi làm sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán mới bắt được tội phạm truy nã Mai Văn Tình.

Ngày 24/12/2020, Tình, 33 tuổi, quê Hải Dương, bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận 7, TP HCM, phát lệnh truy nã về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Điều tra ban đầu xác định, Tình làm thuê cho một công ty chuyên về gia cố nền móng nhà với nhiệm vụ trông giữ kho. Tiền kiếm được, anh ta đầu tư hết vào các sàn tiền ảo Forex nên "trắng tay".

Bước đường cùng, Tình lợi dụng công việc của mình để mở cửa kho công ty, lấy hai cục hãm máy ép đi bán được vài chục triệu đồng. Trước khi bị khởi tố, Tình đã bỏ trốn khỏi địa phương nên cảnh sát phát lệnh truy nã toàn quốc.

Đầu tháng 1, Phòng truy nã, truy tìm thuộc Cục Cảnh sát hình sự (C02, Bộ Công an) sau khi nhận được thông tin đã xây dựng kế hoạch truy tìm. Tổ công tác ở khu vực phía Nam của phòng được giao nhiệm vụ này.

Tình chưa có tiền án tiền sự, trốn truy nã hơn một năm và đã thay đổi toàn bộ nhân thân, lai lịch, nơi ở. Quê gốc ở huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương, nhưng Tình đã lang bạt vào TP HCM kiếm sống nhiều năm. Từ khi bị khởi tố, Tình không về quê nhà thăm người thân hay liên lạc với các mối quan hệ cũ.

Quyết định truy nã Tình. Ảnh: Công an cung cấp

Trinh sát nhận định, nghi phạm vẫn lẩn trốn ở một tỉnh phía Nam. Tuy nhiên, Tình làm tự do, không có người quen ở đây và mối quan hệ gắn bó lâu dài nên để bắt được anh ta gặp nhiều khó khăn.

Nghi phạm bị tình nghi thường xuyên có mặt ở các tụ điểm phức tạp để sử dụng ma túy đá. Bởi thế hàng trăm điểm đến và những người nghi liên quan được tổ công tác đưa vào danh sách rà soát. Các khu công nhân, công trường xây dựng tại TP HCM và bốn tỉnh lân cận là Bình Dương, Đồng Nai, Long An và Tây Ninh được xác định là mục tiêu chính.

Sau gần một tháng trinh sát, tổ công tác xác định Tình sống lang thang ở khắp các quận, huyện của TP HCM. Anh ta dùng tên giả là Thịnh, làm mọi công việc như bốc vác, phụ hồ, chạy xe ôm... Những lúc rảnh, Tình có hai đam mê là câu cá và "bay lắc". Người quen hay gọi Tình là Thịnh "còi" bởi cao khoảng 1m65, chỉ nặng 50 kg, đầu cạo trọc.

Tình từng thuê một phòng trọ rộng chừng 8 m2 nhưng ít khi về đó. Thời gian gần đây, anh ta sống chính bằng nghề bốc vác thuê và thỉnh thoảng đến ngủ tại quán cà phê võng Phú Quý ở quốc lộ 1A, phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân, TP HCM.

Những ngày cận Tết Nhâm Dần 2022, trung tá Nguyễn Văn Trưởng và đại úy Nguyễn Việt Dũng (trinh sát phòng truy nã truy tìm) đóng giả thành lao động tự do để thay nhau đến thuê võng nằm chờ ở quán cà phê này. Quán là khu vực phức tạp, tập trung nhiều thành phần song chủ yếu là người dân thu nhập thấp.

"Quán được dựng lên tạm bợ bằng tấm tôn, bên trong có chừng 30 chiếc võng và một nhà vệ sinh nhỏ có vòi hoa sen để tắm rửa. Giá thuê võng ngủ qua đêm là 20.000 đồng, còn ngủ tranh thủ thì 10.000-15.000 đồng. Ở đây lúc nào cũng tối om, kể cả ban ngày vì trần rất thấp, đi vào phải khom người. Hàng đêm gần như là kín chỗ", trinh sát kể và cho hay không nhớ nổi đã "bao nhiêu lần đặt lưng" trên võng ở quán.

Tối 30 Tết, nhận định Tình chỉ một mình ở TP HCM nên có thể về đây ngủ để giao lưu cùng mọi người đêm giao thừa, một tổ công tác được cử đến hiện trường túc trực. Cả tối hôm đó, hàng chục người ra vào quán đều bị trinh sát đưa vào tầm ngắm song không có ai khả nghi. Đồng hồ điểm 0h, hơn 10 người trong quán tỉnh giấc, chúc mừng năm mới nhau rồi lại im bặt. Trinh sát rời vị trí khi không đạt kết quả như mong đợi.

Chiều 7/2, ngày đầu tiên đi làm sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, trinh sát xác định Tình cũng trở lại với công việc nên có thể tối hôm đó sẽ về quán thuê võng ngủ qua đêm. Trung tá Trưởng và đại uý Dũng được cử đến hiện trường nắm bắt di biến động.

Khoảng 18h, trời nhá nhem không rõ mặt người, đại úy Dũng phát hiện thanh niên nghi là Tình bước vào quán thuê võng. Dũng đánh giá người này tỏ ra khá quen thuộc nơi đây khi vừa vào đã đến góc quán lôi ra chiếc cần câu ngồi sửa.

"Nhưng do quán rất tối, nghi phạm lại đeo khẩu trang nên tôi vờ hỏi chỗ đi vệ sinh để tiếp cận. Khi anh ta ngẩng đầu lên chỉ chỗ, tôi khẳng định đích thị là Mai Văn Tình. Tuy nhiên, quán này có địa hình bỏ chạy thuận lợi khi phía trước là quốc lộ, xung quanh là cánh đồng và rất đông người nghi là bạn của Tình ở đấy. Lúc đó lại chỉ có hai trinh sát mặc thường phục nên nếu hành động nóng vội sẽ bị mọi người gây áp lực, Tình dễ dàng bỏ chạy", Trinh sát kể lại.

Tình lúc bị bắt. Ảnh: Công an cung cấp

Trinh sát Dũng lúc này có hai nhiệm vụ quan trọng là không bị lộ và không để Tình "thoát khỏi tầm mắt" để đồng đội gọi người hỗ trợ.

30 phút sau, được sự trợ giúp của Đội cảnh sát hình sự Công an quận Bình Tân, TP HCM và Công an phường Bình Trị Đông B, hai trinh sát phòng truy nã truy tìm ập vào hô lớn: "Cảnh sát hình sự đây, Mai Xuân Tình đúng không". Cùng lúc, hai trinh sát khóa tay Tình khiến nghi phạm không kịp phản kháng. Tình sau đó được đưa về công an sở tại để lập biên bản và bàn giao cho đơn vị phát lệnh truy nã giải quyết.

"Lúc đưa về đồn, Tình được xét nghiệm nhanh cho kết quả âm tính với Covid-19 nhưng dương tính với ma túy đá. Anh ta có biểu hiện ngáo khi nói liên tục, múa quay cuồng nên phải vài giờ sau mới lấy được lời khai ban đầu", trinh sát kể.

Đại tá Trần Ngọc Cường, Trưởng phòng Truy nã truy tìm C02, cho biết chiến công trong ngày đầu tiên đi làm của năm mới đã khích lệ tinh thần cho các trinh sát sau bao ngày vất vả. Trong đợt cao điểm truy bắt tội phạm từ 15/12/2021 đến nay, Phòng truy nã, truy tìm đã bắt, vận động ra đầu thú 28 tội phạm truy nã, trong đó 3 người truy nã quốc tế, 6 truy nã đặc biệt nguy hiểm, 4 nghi phạm trốn 17-24 năm. Phòng cũng xác lập và đấu tranh thành công 4 chuyên án dịp này.

