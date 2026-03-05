Xuyên đêm dùng cây đập vỡ mặt trống

Tối 4/3, hàng nghìn người dân và du khách tập trung tại bản Cà Roòng 1, xã Thượng Trạch để tham gia lễ hội đập trống của người Ma Coong. Đây là nghi lễ truyền thống có lịch sử hàng trăm năm của cư dân vùng lõi di sản Phong Nha - Kẻ Bàng, được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia vào năm 2019.
Tương truyền vùng đất này từng xuất hiện con khỉ ác chuyên phá hoại mùa màng, gây đau ốm cho dân bản. Người Ma Coong đã dùng tiếng trống, tiếng chiêng để xua đuổi con vật, giành lại cuộc sống bình yên. Để tưởng nhớ tổ tiên và cầu mong mưa thuận gió hòa, cứ đến ngày 16 tháng Giêng hằng năm, đồng bào lại tổ chức lễ cúng tế và đập trống.
Sáng cùng ngày, hàng chục thanh niên tập trung tại nhà sinh hoạt cộng đồng để làm trống hội. Trống được chế tác từ thân cây gỗ cao gần 1 m, đục rỗng bên trong với đường kính khoảng 60 cm.
Thân trống hình bầu dục, hai đầu được bịt kín bằng da bò già phơi khô, dày gần 1 cm. Ở giữa thân trống, người dân đục một lỗ thủng nhỏ. Miếng da bò dùng để bịt mặt trống được cắt theo hình vòng tròn sau khi đã qua công đoạn sơ chế tỉ mỉ.
Sau khoảng 5 giờ, chiếc trống được hoàn tất và treo ở độ cao gần 2 m giữa sân nhà sinh hoạt cộng đồng để phục vụ buổi lễ.
Tối cùng ngày, nghi lễ bắt đầu với phần cúng tế của già làng Đinh Xon. Mâm lễ gồm rượu cần, gà, cá, xôi, lúa gạo cùng ngọn mây và khúc thân cây đoác.
Khoảng 20h, khi phần lễ kết thúc, hàng nghìn người cùng vây quanh, dùng cây đập trống. Không phân biệt già trẻ hay vùng miền, du khách và dân bản đều hòa mình vào không khí sôi động của đêm lễ.
Người Ma Coong làm trống và hàng trăm người đập xuyên đêm. Video: Đắc Thành
Đắc Thành