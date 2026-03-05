Xuyên đêm dùng cây đập vỡ mặt trống

Tối 4/3, hàng nghìn người dân và du khách tập trung tại bản Cà Roòng 1, xã Thượng Trạch để tham gia lễ hội đập trống của người Ma Coong. Đây là nghi lễ truyền thống có lịch sử hàng trăm năm của cư dân vùng lõi di sản Phong Nha - Kẻ Bàng, được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia vào năm 2019.

Tương truyền vùng đất này từng xuất hiện con khỉ ác chuyên phá hoại mùa màng, gây đau ốm cho dân bản. Người Ma Coong đã dùng tiếng trống, tiếng chiêng để xua đuổi con vật, giành lại cuộc sống bình yên. Để tưởng nhớ tổ tiên và cầu mong mưa thuận gió hòa, cứ đến ngày 16 tháng Giêng hằng năm, đồng bào lại tổ chức lễ cúng tế và đập trống.