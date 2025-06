Xuyên đêm đưa ngư dân thủng tạng về đất liền chữa trị

TP HCMNgư dân 52 tuổi, nhiễm trùng ổ bụng nặng do thủng tạng, được trực thăng đưa từ Bệnh xá Đảo Tiên Nữ về Bệnh viện Quân y 175 phẫu thuật.

Bệnh nhân quê Bình Sơn, Quảng Ngãi, đang trên tàu đánh cá thì đau bụng vùng thượng vị, sau đó lan dần khắp ổ bụng, buồn nôn nhưng không nôn được, bí trung - đại tiện, được đưa vào Bệnh xá Đảo Tiên Nữ (thuộc quần đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa). Bác sĩ Bệnh viện Quân y 175 hội chẩn trực tuyến từ xa, nhận thấy bệnh nhân tiên lượng nặng nên đề nghị đưa vào đất liền điều trị.

Bệnh nhân được theo dõi sát trên trực thăng. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Binh đoàn 18 đã điều động trực thăng EC 225 do cơ trưởng Nguyễn Minh Tiến điều khiển, đến bệnh viện đón tổ cấp cứu đường không, xuất phát trong đêm 25/6 đến đảo Trường Sa. Bệnh nhân nhiễm trùng ổ bụng, nghi do thủng ổ loét dạ dày, hành tá tràng, rối loạn chuyển hóa lipid máu, xơ gan, viêm gan virus B, hở van tim, nang tụy, nang thận, trĩ... Êkíp cho bệnh nhân dùng kháng sinh, đặt sonde dạ dày,... rồi vận chuyển lên trực thăng, giúp giảm tình trạng chướng bụng cũng như đảm bảo an toàn khi cất cánh, hạ cánh.

Đại úy, bác sĩ Nguyễn Văn Nghĩa, tổ cấp cứu đường không, cho biết bệnh nhân bị nhiễm trùng ổ bụng nghi ngờ thủng tạng rỗng, vận chuyển bằng đường không có nguy cơ làm tăng thêm tình trạng tràn khí trong ổ bụng và ảnh hưởng đến hô hấp. Vì vậy suốt quãng đường, êkíp phải theo dõi rất sát sao dấu hiệu nhiễm trùng, đặc biệt là cơ quan hô hấp và bụng.

Bệnh nhân được phẫu thuật tại Bệnh viện Quân y 175 sáng 26/6. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Chuyến bay hạ cánh an toàn rạng sáng 26/6 tại sân đỗ tòa nhà Viện Chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện Quân y 175. Bệnh nhân được làm các xét nghiệm đặc hiệu, hội chẩn và phẫu thuật cấp cứu, hiện đã ổn định sức khỏe.

Lê Phương