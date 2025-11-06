Xuyên đêm cứu đôi tay bị chém đứt lìa

TP HCMBáo động đỏ được kích hoạt ngay trong đêm, ba kíp bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy chạy đua suốt 12 giờ để nối lại đôi bàn tay bị chém đứt lìa của người đàn ông 40 tuổi.

Ngày 6/11, BS.CK1 Trần Phước Bình, Khoa Chấn thương Chỉnh hình, cho biết bệnh nhân từ Đồng Tháp được chuyển khuya 16/10 đến trong tình trạng sốc mất máu nặng, đa chấn thương với vết chém ở ngực, lưng và hai tay. Trong đó, một bàn tay đứt lìa hoàn toàn, bàn tay còn lại đứt gần lìa, chỉ còn dính một phần da và xương.

Bệnh viện lập tức kích hoạt quy trình báo động đỏ, huy động lực lượng từ các khoa Cấp cứu, Chấn thương Chỉnh hình, Gây mê Hồi sức phối hợp xử trí. Sau khi truyền máu, ổn định huyết động, bệnh nhân được đưa khẩn vào phòng mổ.

Các bác sĩ phẫu thuật cho bệnh nhân. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Theo bác sĩ Bình, đây là một trong những ca phẫu thuật phức tạp và căng thẳng nhất mà khoa từng tiếp nhận. Ca mổ kéo dài 12 giờ với sự phối hợp của 3 êkíp. Kíp thứ nhất xử lý ban đầu hai chi, làm sạch, cố định xương và chuẩn bị cho vi phẫu. Đến rạng sáng, ê kíp vi phẫu tiếp tục nối mạch máu, thần kinh và gân cho cả hai bàn tay.

Với bàn tay phải đứt gần lìa, bác sĩ tiến hành kết hợp xương, nối mạch máu và thần kinh dưới kính hiển vi. Song song đó, bàn tay trái đứt lìa hoàn toàn gặp nhiều trở ngại hơn do tổn thương phức tạp và huyết động không ổn định, êkíp phải mở lại vết mổ để tái nối mạch máu. Đến 13h trưa hôm sau, ca mổ hoàn tất, hai bàn tay đều hồng, ấm, có tín hiệu sống tốt.

"Kỹ thuật nối chi đứt lìa bằng vi phẫu là một dạng 'siêu phẫu', đòi hỏi tay nghề cao và trang thiết bị hiện đại", bác sĩ nói.

Sau vi phẫu nối chi 10 ngày, bệnh nhân được ghép da bổ sung và tập vật lý trị liệu phục hồi chức năng. Hiện sức khỏe ổn định, hai bàn tay sống tốt, bệnh nhân xuất viện chiều nay.

Bác sĩ kiểm tra tay bệnh nhân trước khi xuất viện ngày 6/11. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Các chấn thương do ẩu đả thời gian gần đây nhập viện có xu hướng gia tăng, phần lớn liên quan rượu bia. Bác sĩ Bình khuyến cáo khi không may xảy ra tai nạn, sơ cứu đúng cách ban đầu rất quan trọng. Cần cầm máu, bảo quản phần chi đứt lìa bằng băng sạch cho vào túi nilon kín, đặt trong thùng nước đá (không ngâm trực tiếp), rồi nhanh chóng đưa nạn nhân đến cơ sở có khả năng vi phẫu để xử trí kịp thời.

Lê Phương