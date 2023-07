Xuyên đêm chữa cháy rừng

Nghệ AnHơn 400 người gồm kiểm lâm, công an, bộ đội và dân quân địa phương đang túc trực chữa cháy rừng ở Nam Đàn, ngăn không cho lửa lan đến khu dân cư.

Đám cháy rừng ở xã Thượng Tân Lộc, huyện Nam Đàn bùng phát lúc 9h ngày 12/7, đến 19h được khống chế, song một tiếng sau đỏ lửa trở lại. Cánh rừng rộng khoảng 3 hecta, có cây thông, gỗ tự nhiên, keo, bạch đàn, được Nhà nước quản lý phía trên đỉnh, còn bên dưới giao cho dân khai thác.

Ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó chi cục Kiểm lâm tỉnh Nghệ An, cho biết lúc gần 23h, một số điểm cháy cách khu vực dân cư 100-400 m. 5 xe cứu hỏa đã được bố trí sẵn để chữa cháy nếu lửa lan xuống nhà dân.

"Do chữa cháy liên tục từ trưa đến tối, một số lực lượng kiệt sức đã được cho về nghỉ. Hiện có hơn 400 người sẽ túc trực xuyên đêm, dập lửa ở những điểm suy yếu và tìm cách ngăn lan rộng ở những nơi lửa lớn", ông Tuấn nói.

Các lực lượng tham gia dập lửa tại rừng Thượng Tân Lộc, ngày 12/7. Ảnh: Hùng Lê

Theo Phó chi cục Kiểm lâm tỉnh Nghệ An, thời điểm này đang có gió mạnh, địa hình dốc, hiểm trở, việc chữa cháy gặp nhiều khó khăn.

Trưa nay, lực lượng chức năng đã làm đường băng cản lửa để chữa cháy, song gió to đã thổi bay đường băng. Hiện nhà chức trách đang kêu gọi người dân sống gần khu vực xảy ra cháy chủ động, chuẩn bị mọi tình huống xấu có thể xảy ra.

Cháy rừng Nghệ An Cháy rừng ở Nam Đàn, Nghệ An. Video: Hùng Lê

Một tháng qua, Nghệ An nắng nóng kéo dài, nhiệt độ phổ biến 35-38 độ C, nhiều nơi hơn 40 độ C.

