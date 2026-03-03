Xuồng tự sát Iran tấn công tàu dầu trên Vịnh Oman

Tàu dầu VYOM bị xuồng không người lái Iran tấn công trên Vịnh Oman, khiến một người thiệt mạng và làm phương tiện bốc cháy.

"Tàu dầu VYOM bị một phương tiện mặt nước không người lái (USV) tấn công, thủy thủ đoàn đã sơ tán lên bờ. Giới chức đang điều tra sự việc. Các tàu được khuyến cáo di chuyển thận trọng và thông báo mọi hoạt động đáng ngờ", Cơ quan Điều hành Thương mại Hàng hải Vương quốc Anh (UKMTO) cho biết hôm 2/3.

Công ty sở hữu V.Ships Asia trước đó cũng thông báo về vụ nổ và đám cháy "sau khi vật thể nghi là đạn pháo" đánh trúng tàu VYOM ở ngoài khơi thành phố cảng Muscat, Oman. Sự việc khiến một thủy thủ ở phòng máy thiệt mạng.

Xuồng không người lái Iran lần đầu đánh trúng tàu dầu Khói bốc lên từ tàu dầu VYOM sau vụ tập kích ngày 1/3. Video: X/AlJiarida

Đây là lần đầu USV Iran đánh trúng tàu thuyền trên biển sau nhiều năm Tehran phát triển loại vũ khí này. Iran và nhóm vũ trang Houthi tại Yemen được đánh giá là những bên tiên phong sử dụng USV và tàu lặn không người lái.

VYOM là một trong ít nhất 4 tàu hàng bị tấn công kể từ khi Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) thông báo đóng cửa eo biển Hormuz để tiến hành trả đũa chiến dịch không kích của Mỹ - Israel. IRGC sau đó cảnh báo sẽ "đốt cháy" mọi tàu thuyền cố gắng đi qua eo biển Hormuz.

Tàu dầu Stena Imperative treo cờ Mỹ ngày 2/3 trúng ít nhất hai vật thể nghi của Iran khi neo đậu tại Bahrain, chưa rõ là tên lửa hay máy bay không người lái (UAV). Vụ tập kích gây ra đám cháy trên tàu, ngọn lửa đã được dập tắt và Stena Imperative vẫn ở trong cảng.

Khu vực tàu VYOM bị tập kích ngày 1/3. Đồ họa: UKMTO

Quân đội Mỹ và Israel ngày 28/2 mở chiến dịch tập kích Iran, nhắm mục tiêu vào các cơ sở quốc phòng và tình báo, cũng như hàng loạt quan chức cấp cao và tướng lĩnh. Iran sau đó tấn công Israel và hàng loạt căn cứ Mỹ tại nhiều nước Trung Đông để trả đũa.

Xung đột tới nay khiến gần 600 người chết và hàng trăm người bị thương tại các nước Trung Đông. Iran chịu thiệt hại lớn nhất với 555 người thiệt mạng.

Nguyễn Tiến (Theo War Zone, AFP, AP)