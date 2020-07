Xưởng sản xuất súng ngắn bị phát hiện ở Hải Phòng

Hải PhòngTrần Quốc Tân, 40 tuổi, mở xưởng sản xuất súng ngắn, bán 6-7 triệu đồng một khẩu có tính năng giống K54, K59.

Xưởng đặt tại thôn Trang Quang, xã An Đồng, huyện An Dương. Tân cùng đồng phạm Phạm Văn Hữu đang bị tạm giữ hình sự để điều tra về hành vi sản xuất, tàng trữ, vận chuyển và mua bán trái phép vũ khí quân dụng, sáng 21/7, đại tá Lê Hồng Thắng, Trưởng phòng cảnh sát hình sự (Công an Hải Phòng) cho biết.

Hai khẩu súng K59 của Trần Quốc Tân bị công an thu giữ. Ảnh: Công an Hải Phòng cung cấp

Trước đó, ngày 17/7, công an bắt quả tang Tân và Hữu chuẩn bị mang hai khẩu súng có hình dạng và kích thước giống súng quân dụng, cùng một số viên đạn đi tiêu thụ. Khám xét xưởng, nhà chức trách thu máy móc dùng để chế tạo súng, cùng nhiều chi tiết, linh kiện.

Viện Khoa học hình sự, Bộ Công an xác định, đây là súng ngắn sử dụng đạn của súng K59 đang được công an, quân đội sử dụng, tính sát thương cao như K59.

Tân khai tự học cách chế tạo súng, rủ Hữu tham gia. Súng được bán cho khách tại Hải Phòng, Quảng Ninh và các tỉnh lân cận với giá 6-7 triệu đồng. Đạn và một số linh kiện không thể sản xuất, Tân đặt mua qua mạng, mua trôi nổi trên thị trường. Riêng nòng súng, Tân thuê một xưởng cơ khí trên địa bàn thực hiện.

Giang Chinh