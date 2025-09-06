Hà NộiXưởng sản xuất ô rộng hơn 400 m2 ở phố Ngô Gia Tự, phường Việt Hưng, bốc cháy ngùn ngụt tối 6/9.

Khoảng 18h40, lửa bắt đầu bùng lên tại xưởng sản xuất ô dù trên phố Ngô Gia Tự, nằm đối diện khu tập thể Diêm Gỗ Cầu Đuống. Do bên trong chứa nhiều vật liệu dễ cháy, lửa nhanh chóng lan ra toàn xưởng, tạo thành cột khói lửa bốc cao hàng chục mét, từ bên kia sông Hồng nhìn về Cầu Đuống có thể thấy rõ.

Người dân có nhà nằm cạnh xưởng vội vã chuyển ra ngoài những đồ đạc giá trị, đồng thời gọi cứu hỏa. Lực lượng chức năng cũng chủ động cắt điện tại khu tập thể Diêm Gỗ để phòng ngừa sự cố.

Xưởng sản xuất ô dù bốc cháy ngùn ngụt Hiện trường vụ cháy tối 6/9. Video: Đình Minh

Ít nhất 5 xe chữa cháy cùng hàng chục chiến sĩ được điều động tới hiện trường. Lúc này lửa đã bùng mạnh, chiến sĩ vừa phun lửa dập tắt đám cháy vừa khống chế lan sang nhà dân. Tới hơn 20h, hỏa hoạn được dập tắt.

Nhà xưởng bị cháy được dựng bằng khung sắt, quây và lợp tôn. Ngoài khu xưởng sản xuất còn có khu trưng bày các sản phẩm về ô, dù, gần như tất cả đã bị thiêu rụi, không có thiệt hại về người.

Nguyên nhân cháy đang được điều tra.

Việt An