Xưởng sản xuất hàng nghìn tấn muối I ốt giả bị phát hiện

Đăk LăkBà Văn Thị Ơn, Giám đốc Công ty TNHH Kiều Hưng, bị cáo buộc chỉ đạo công nhân trộn một gói I ốt với 3-5 tấn muối, bán ra thị trường hàng nghìn tấn muối I ốt giả.

Ngày 12/2, bà Văn Thị Ơn, 68 tuổi, bị Công an tỉnh Đăk Lăk khởi tố về hành vi Sản xuất hàng giả là thực phẩm.

Gói muối I ốt giả sau khi đã thành phẩm. Ảnh: Ngọc Oanh

Theo công an, hôm 22/12/2025, Phòng Cảnh sát kinh tế kiểm tra Công ty TNHH Kiều Hưng (chuyên sản xuất muối I ốt, ở phường Thành Nhất) phát hiện hơn 35 tấn muối I ốt đã đóng gói thành phẩm cùng nhiều phương tiện, máy móc, tang vật liên quan.

Kết quả giám định 15 mẫu muối I ốt của Phân viện khoa học hình sự TP Đà Nẵng xác định, hàm lượng I ốt chỉ đạt từ 2,57 đến 5,93 mg/kg, trong khi hàm lượng được công bố trên bao bì từ 20 đến 40 mg/kg.

Bà Ơn khai trước năm 2024, I ốt được nhà nước cấp phát miễn phí nên bà chỉ đạo công nhân sử dụng một gói I ốt từ 30-50 g để trộn với một tấn muối, cho ra sản phẩm muối I ốt.

Từ năm 2024, khi nhà nước không cấp phát miễn phí, để giảm chi phí, tăng lợi nhuận, nữ giám đốc chỉ đạo nhân công sử dụng một gói I ốt để trộn từ 2 tấn muối thành phẩm trở lên.

Từ khoảng tháng 10/2025 đến nay, công ty sử dụng một gói I ốt để trộn từ 3 đến 4 tấn muối thành phẩm.

Điều tra mở rộng, công an thu thêm hơn 3,3 tấn muối I ốt giả đã bán ra thị trường.

Kho muối I ốt giả của Văn Thị Ơn bị cảnh sát phát hiện. Ảnh: Ngọc Oanh

Theo điều tra, trung bình mỗi ngày công ty sản xuất, tiêu thụ 4-5 tấn muối I ốt giả. Trong năm 2025, doanh nghiệp này đã bán ra thị trường 1.700 tấn, chủ yếu ở tỉnh Đăk Lăk và Lâm Đồng.

Ngọc Oanh