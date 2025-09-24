Xưởng sản xuất gần 500 kg giá đỗ ngâm hóa chất bị phát hiện

Hà TĩnhCơ sở của bà Quách Thị Trần Tuyết ở phường Thành Sen bị cáo buộc sản xuất gần 500 kg giá đỗ ngâm "nước kẹo", bán tại chợ và các quán ăn.

Ngày 24/9, Phòng cảnh sát kinh tế, tham nhũng, buôn lậu và môi trường (Công an tỉnh Hà Tĩnh) cho biết đang lập hồ sơ xử lý những người liên quan.

Khoảng 9h ngày 21/9, kiểm tra cơ sở sản xuất, kinh doanh giá đỗ của bà Quách Thị Trần Tuyết ở đường Phan Chánh, phường Thành Sen, nhà chức trách thu hàng chục lu nhôm đựng giá đỗ có ngâm "nước kẹo" - tên khoa học là chất 6-Benzylaminopurine (6- BAP).

Cảnh sát kiểm tra cơ sở sản xuất giá đỗ của bà Tuyết. Ảnh: Công an cung cấp

Bà Tuyết khai mua "nước kẹo" qua mạng, được hướng dẫn cách pha chế để làm cho giá đỗ tăng trưởng nhanh, trắng, không có rễ, mập mạp, giữ được lâu không hư hỏng để bán kiếm lời. Mỗi lần sản xuất, bà Tuyết pha với nước và tưới lên giá, sau 3-5 ngày là đạt thành phẩm.

Giá đỗ được bà bán tại chợ Hà Tĩnh, các quán ăn trên địa bàn phường Thành Sen và một số xã vùng phụ cận.

Giá đỗ ngâm hóa chất tại cơ sở của bà Tuyết. Ảnh: Công an cung cấp

Tổ công tác của Phòng Cảnh sát kinh tế Công an Hà Tĩnh phối hợp với lực lượng liên ngành của Sở Nông nghiệp và Môi trường xác định, thời gian qua cơ sở của bà Tuyết đã bán ra thị trường gần 500 kg giá đỗ ngâm hóa chất.

Hóa chất 6 - Benzylaminopurine là chất cấm, khi tiếp xúc sử dụng có nhiều tác hại đến sức khỏe, trường hợp nghiêm trọng có thể dẫn đến xơ phổi, thậm chí tử vong.

Đức Hùng