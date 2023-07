Xương rồng khổng lồ đổ gục trong nắng nóng kỷ lục ở Mỹ

Nhiệt độ cao kỷ lục ở Arizona, kết hợp với thiếu gió mùa, khiến xương rồng saguaro ở Vườn bách thảo sa mạc chịu áp lực lớn.

Một gốc xương rồng sụp đổ trong vườn bách thảo. Ảnh: KVOA

Giám đốc khoa học Kimberlie McCue ở vườn bách thảo cho biết cây xương rồng saguaro có thể "khá bình thường" hoặc hơi mềm trước khi đổ sập đột ngột, hé lộ nó bị thối từ bên trong do áp lực liên quan tới nắng nóng, CNN hôm 28/7 đưa tin.

Mỗi tháng 2 hàng năm, Vườn bách thảo sa mạc kiểm kê cây xương rồng saguaro và đánh giá tình trạng mỗi cây. Theo McCue, từ năm 2020, khi nhiệt độ kỷ lục gây áp lực cho nhiều cây xương rồng saguaro, bà và cộng sự ghi nhận ngày càng nhiều cây xương rồng trong vườn bách thảo chết. Kỷ lục nhiệt độ hiện nay đẩy một số cây bị ảnh hưởng trước đó tới bờ vực, khiến chúng rụng cành hoặc thậm chí sụp đổ. Buổi tối ngày 26/7 kết thúc chuỗi kỷ lục 16 ngày nhiệt độ trên 32,2 độ C ở Phoenix. Thành phố trải qua nhiệt độ trên 43,3 độ C lần nữa hôm 27/7.

Xương rồng thực hiện nhiều chức năng thiết yếu vào ban đêm. Đó là thời điểm chúng trao đổi khí, hấp thụ carbon dioxide dùng để quang hợp vào ban ngày. Nhưng do ban đêm Phoenix trải qua nắng nóng kỷ lục, điều kiện này làm xương rồng saguaro ngột ngạt và căng thẳng, dẫn tới mất nước và dễ tổn thương hơn trước dịch bệnh và côn trùng. Theo McCue, xương rồng saguaro thích nghi tốt với môi trường nắng nóng và khô cằn nhưng chúng cũng có giới hạn.

Phoenix là một trong 9 thành phố ở Mỹ có ít nhất một triệu người sống trong các khu phố với nhiệt độ cao hơn vài độ C so với môi trường xung quanh. Ở Tucson, nhiệt độ vẫn trên mức 37,8 độ nhưng xương đồng tại địa phương không chịu áp lực tương tự do ít bị tác động bởi hiệu ứng "đảo nhiệt" đô thị. Theo Erik Rakestraw, quản lý thực vật ở Bảo tàng sa mạc Arizona-Sonora, mối đe dọa lớn nhất đối với xương rồng saguaro là khi nhiệt độ tăng lên theo thời gian, những thế hệ xương rồng mới sẽ phát triển khó khăn hơn.

An Khang (Theo CNN)