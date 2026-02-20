Xưởng nhựa 1.000 m2 cháy ngùn ngụt

Tây NinhXưởng máy tái chế nhựa tại xã Mỹ Hạnh bất ngờ phát hỏa, thiêu rụi nhiều nguyên liệu bên trong, chiều mùng 4 Tết (20/2).

Khoảng 14h, lửa bùng phát tại xưởng sản xuất máy tái chế nhựa rộng khoảng 1.000 m2 ở cụm công nghiệp Chỉnh Trang, xã Mỹ Hạnh. Người dân phát hiện đã tri hô, dùng phương tiện chữa cháy tại chỗ nhưng không khống chế được.

Cảnh sát dập lửa tại khu nhà xưởng. Ảnh: Nam An

Do bên trong chứa nhiều vật liệu dễ cháy, lửa nhanh chóng lan rộng, cột khói bốc cao. Hơn 40 cảnh sát PCCC cùng lực lượng dân quân và 8 xe chữa cháy được điều đến hiện trường, ngăn cháy lan sang khu vực lân cận.

Cột khói bốc cao hàng trăm mét từ xưởng cháy. Ảnh: Nam An

Sau gần 45 phút, đám cháy được dập tắt. Hỏa hoạn thiêu rụi phần lớn nhà xưởng cùng nhiều máy móc, nguyên liệu bên trong.

Nguyên nhân ban đầu nghi do chập điện.

Nam An