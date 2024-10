Xưởng làm giả nước giặt Thái Lan bị phát hiện

Hưng YênLương Ngọc Tuấn, 34 tuổi, bị cáo buộc làm giả các sản phẩm nước giặt, nước xả, nước rửa chén có xuất xứ Thái Lan.

Tuấn bị Công an tỉnh Hưng Yên khởi tố bị can, điều tra về hành vi sản xuất và buôn bán hàng giả, Công an tỉnh Hưng thông tin ngày 10/10.

Nhà chức trách cáo buộc từ năm 2023 đến tháng 5/2024 tại xưởng tại thôn Đào Xá, xã Đào Dương, huyện Ân Thi, Tuấn đã sản xuất, làm giả các sản phẩm nước giặt, nước xả, nước rửa chén nhãn hiệu D-nee, Hygiene, Tauau của các thương hiệu Thái Lan.

Cơ quan điều tra đã thu phương tiện, hóa chất, hương phụ liệu, tem nhãn và hàng trăm sản phẩm thành phẩm tại xưởng của Tuấn.

Lương Ngọc Tuấn và sản phẩm làm giả do mình sản xuất. Ảnh: Công an cung cấp

Cc sản phẩm giả giá từ 20.000 đến 40.000 đồng một lít. Trong khi, một can nước giặt chính hãng loại 3 lít giá gần 200.000 đồng.

Theo cơ quan công an, với tâm lý ham rẻ, người dùng rất dễ mua phải các sản phẩm nước giặt bị làm giả, làm nhái. Việc sử dụng nước giặt và nước xả vải giả, kém chất lượng không chỉ ảnh hưởng trực tiếp tới quần áo mà còn gây nguy hiểm cho đường hô hấp vì các sản phẩm chưa được các cơ quan chức năng kiểm định, dễ chứa chất tạo mùi độc hại.

Công an tỉnh Hưng Yên khuyến cáo người dùng khi lựa chọn nước giặt, nước xả vải, cần lựa chọn các sản phẩm có thương hiệu và mua tại các địa điểm đảm bảo đã qua kiểm định như tại các siêu thị, cửa hàng có uy tín. Khi sử dụng, nếu phát hiện nước giặt có mùi và có màu sắc khác biệt cần nhanh chóng loại bỏ.

Lê Tân