Xưởng in bốc cháy ngùn ngụt lúc rạng sáng

Hà NộiXưởng chuyên in bạt nằm trên đường Tân Triều mới, phường Thịnh Liệt, bốc cháy ngùn ngụt lúc rạng sáng 28/8.

Khoảng 0h15, lửa bắt đầu bùng lên tại một xưởng in bạt, decal nằm trong đường Tân Triều mới. Do bên trong chứa nhiều vật liệu dễ cháy nên đám cháy nhanh chóng bùng phát mạnh, rực sáng cả một góc trời.

Trong quá trình cháy, xưởng phát sinh nhiều khói độc, mùi khét, kèm theo tiếng nổ. Hỏa hoạn sau đó lan sang một số ki-ốt nhỏ chuyên để chứa đồ thiết bị vệ sinh, giấy, hàng hóa tiêu dùng bên cạnh.

Trung tâm thông tin chỉ huy Công an TP Hà Nội đã điều hai xe chỉ huy, 9 xe chữa cháy của 5 đơn vị gồm Đội CC&CNCH khu vực số 4, 12, 13, 31 và Đội chữa cháy học tập trường Đại học PCCC và 60 cán bộ, chiến sĩ xuống hiện trường.

Nhà xưởng bốc cháy ngùn ngụt. Ảnh: Tân Triều

Do đường chính dẫn vào hiện trường bị ngập khoảng 30 cm nên quá trình tiếp cận gặp nhiều khó khăn.

Do nhà xưởng được làm bằng khung sắt lợp tôn nên quá trình cháy cấu kiện bị đổ sập, cảnh sát phải huy động máy xúc phá dỡ, mở lối cho lực lượng phòng cháy tiếp cận bên trong để dập lửa.

Đến khoảng 2h30, hỏa hoạn được dập tắt, không để lan sang hàng nghìn mét vuông các công trình và nhà dân lân cận.

Cảnh sát phòng cháy dập lửa ở bên trong nhà xưởng. Ảnh: CACC

Hỏa hoạn không gây thiệt hại về người, song trong quá trình chữa cháy một chiến sĩ bị kiệt sức.

Việt An