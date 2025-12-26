Xung đột Thái Lan - Campuchia khiến quần thể Angkor vắng khách

Xung đột quân sự giữa Campuchia và Thái Lan khiến hoạt động du lịch tại quần thể đền Angkor nổi tiếng của Campuchia trở nên trầm lắng, dù đang trong mùa cao điểm.

Tại khu di sản UNESCO Angkor ở Siem Reap, cách biên giới Thái Lan khoảng hai giờ lái xe, nhiều hướng dẫn viên và tiểu thương cho biết lượng khách sụt giảm mạnh do lo ngại về an ninh.

Quần thể Angkor Wat. Ảnh: All Photo Bangkok

Hướng dẫn viên Bun Ratana nói đã mất hơn 10 tour chỉ trong tháng 12, thu nhập giảm khoảng 80% so với cùng kỳ năm ngoái, còn 150 USD. Theo ông, các cuộc đụng độ kéo dài hơn hai tuần qua bắt nguồn từ tranh chấp biên giới là nguyên nhân chính.

"Một số du khách tỏ ra lo ngại, tuy nhiên Siem Reap vẫn an toàn", Bun Ratana nói.

Thống kê lượng khách tham quan hằng tháng sụt giảm. Ảnh: AFP

Các doanh nghiệp du lịch địa phương cho biết việc hủy tour khiến điểm đến hút khách lớn nhất Campuchia trở nên vắng vẻ. Lượng vé tham quan bán ra giảm ít nhất 17% so với giai đoạn tháng 6-11 năm ngoái, đặc biệt lao dốc sau đợt giao tranh 5 ngày hồi tháng 7.

Căng thẳng leo thang trở lại rồi bùng phát thành đụng độ vào ngày 7/12, khi binh sĩ Campuchia và Thái Lan đấu súng dọc biên giới tranh chấp. Hai bên trong sau đó sử dụng các vũ khí hạng nặng, trong đó có tiêm kích F-16 và pháo phản lực phóng loạt, tập kích mục tiêu dọc biên giới tranh chấp. Giao tranh đã khiến ít nhất 23 người ở Thái Lan và 21 người ở Campuchia thiệt mạng, hơn 900.000 người dân ở hai nước phải sơ tán.

Du lịch đóng góp khoảng 10% GDP Campuchia, với kỷ lục 6,7 triệu lượt khách năm ngoái. Tuy nhiên, các tuyến đường bộ qua Thái Lan bị đóng cửa với khách du lịch đã làm gián đoạn dòng khách khu vực. Tại Bangkok, nhiều xe minivan từng chở khách tới Angkor Wat phải nằm bãi. Các công ty lữ hành cho biết chưa thể dự báo thời điểm nối lại tour.

Chuyên gia ngành khách sạn tại Campuchia Arnaud Darc nhận định gián đoạn tập trung ở du lịch đường bộ trong khu vực, không phải ở mức toàn cầu. Ông ghi nhận lượng khách Thái Lan giảm, trong khi khách Trung Quốc tăng. Một số du khách quốc tế tại Angkor Wat nói vẫn cảm thấy an toàn khi tham quan.

Theo các chuyên gia tâm lý, e ngại vẫn tồn tại, phần nào bị ảnh hưởng bởi truyền thông và các thông tin về tội phạm lừa đảo công nghệ trong khu vực.

"Thực tế là các điểm du lịch hàng đầu của Campuchia an toàn, nhưng tiêu đề tin tức đã gây tổn hại," bà Hannah Pearson, Giám đốc hãng tư vấn Pear Anderson, nói.

Lãnh đạo du lịch Siem Reap thừa nhận hình ảnh quốc gia bị ảnh hưởng, song tin rằng du khách sẽ sớm quay lại khi giao tranh chấm dứt. "Chiến sự kết thúc càng sớm, du khách sẽ trở lại càng nhanh", ông nói.

Quần thể đền Angkor được UNESCO công nhận là Di sản Văn hóa thế giới từ năm 1992. Công trình là biểu tượng của kiến trúc Khmer cổ đại và niềm tự hào của Campuchia, với các ngôi đền nổi tiếng như Angkor Wat, Angkor Thom (đền Bayon).

Tuấn Anh (Theo AFP)