Xúc phạm lực lượng an ninh, trật tự ở cơ sở bị phạt 3-5 triệu đồng

Người nào xúc phạm, đe dọa, cản trở, chống đối lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trong lúc thực hiện nhiệm vụ sẽ bị phạt 3-5 triệu đồng.

Nghị định 282 về xử phạt vi phạm hành chính có hiệu lực từ 15/12 lần đầu tiên có hai điều (24 và 25) liên quan lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự cơ sở (lực lượng).

Theo đó, nhà chức trách sẽ phạt 3-5 triệu đồng là người có hành vi mua, bán, cầm cố trái phép trang phục, huy hiệu, phù hiệu, biển hiệu, giấy chứng nhận của lực lượng này.

Mức phạt 1-2 triệu đồng sẽ áp dụng với hành vi giả danh lực lượng; phạt 5-10 triệu đồng khi sản xuất trái phép hoặc làm giả trang phục, huy hiệu, phù hiệu, biển hiệu của lực lượng, tẩy xóa, sửa chữa làm sai lệch nội dung giấy chứng nhận của lực lượng.

Mức phạt tăng lên 10-15 triệu đồng với người có hành vi sử dụng lực lượng này trái quy định.

Lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự cơ sở ra đời từ năm 2024 sau khi hợp nhất ba lực lượng quần chúng trước đây là bảo vệ dân phố, dân phòng, công an xã bán chuyên trách. Đây là "cánh tay nối dài" của công an xã trong việc bám sát địa bàn, phối hợp, hỗ trợ đắc lực nhiệm vụ đảm bảo an ninh quốc gia, trật tự, an toàn và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự cơ sở ở Tiền Giang diễn tập ra mắt. Ảnh: Bộ Công an

Luật Lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự cơ sở sau đó cũng ra đời, có hiệu lực từ ngày 1/7/2024. Trong đó quy định lực lượng này được thành lập trên cơ sở tự nguyện của người dân để hỗ trợ công an cấp xã giúp UBND cùng cấp bảo vệ an ninh trật tự và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Các thành viên sử dụng trang phục, huy hiệu, phù hiệu, biển hiệu, giấy chứng nhận, phương tiện, thiết bị cần thiết để thực hiện nhiệm vụ; được trang bị công cụ hỗ trợ như: dùi cui cao su, dùi cui kim loại, áo giáp, găng tay bắt dao...

Giúp người khác trốn tránh việc thanh tra sẽ bị phạt 1-4 triệu đồng

Theo điều 26, người nào có hành vi môi giới, giúp sức cho cá nhân, tổ chức vi phạm trốn tránh việc thanh tra, kiểm tra, kiểm soát của người thi hành công vụ sẽ bị phạt tiền 1-4 triệu đồng.

Với người cản trở hoặc không chấp hành yêu cầu thanh tra, kiểm tra, kiểm soát hoặc nhiệm vụ khác của người thi hành công vụ; có lời nói, hành động đe dọa, lăng mạ, xúc phạm danh dự, nhân phẩm hoặc tổ chức, xúi giục, giúp sức, lôi kéo, kích động người khác không chấp hành yêu cầu thanh kiểm tra của người thi hành công vụ sẽ bị phạt tiền 4-6 triệu đồng.

Mức phạt tăng lên 6-8 triệu đồng nếu dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực chống người thi hành công vụ hoặc gây thiệt hại về tài sản, phương tiện của cơ quan nhà nước; đưa tiền, tài sản, lợi ích vật chất khác hoặc lợi ích phi vật chất hối lộ cho người thi hành công vụ. So với nghị định hiện hành, các quy định này không thay đổi về mức phạt.

Phạm Dự