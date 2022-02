Con tàu chở hàng rời cỡ lớn đầu tiên chạy bằng "nhiên liệu kép" do Trung Quốc phát triển gần đây đã được bàn giao cho đối tác ở Singapore.

Xuất xưởng siêu tàu chở hàng trọng tải 210.000 tấn Trung Quốc xuất xưởng tàu chở hàng rời 210.000 tấn chạy bằng nhiên liệu kép. Video: CCTV+

Con tàu do công ty Shanghai Waigaoqiao Shipbuilding Co., Ltd (SWS) phát triển, thiết kế và chế tạo độc lập xuất xưởng tại Thượng Hải vào cuối tháng trước và được bàn giao cho chủ sở hữu là hãng vận tải biển Đông Thái Bình Dương EPS.

Theo LLP Prime, phương tiện có trọng tải lên tới 210.000 tấn, dài khoảng 300 m và rộng 50 m. Đây là loại tàu chở hàng rời (hàng hóa không đóng gói), chủ yếu dùng trong vận chuyển quặng và than đá. Nó chạy bằng cả khí đốt tự nhiên hóa lỏng và nhiên liệu dầu truyền thống, cho phép hoàn thành chuyến đi khứ hồi từ Trung Quốc đến Brazil chỉ với một lần tiếp nhiên liệu.

Do Trung Quốc đặt mục tiêu đạt mức trung hòa carbon trước năm 2060, lượng phát thải khí nhà kính của con tàu được thiết kế thấp hơn 41% so với tiêu chuẩn quốc tế.

"Chúng tôi đã tạo ra những bước đột phá trong việc phát triển và thiết kế tích hợp hệ thống cung cấp khí và công nghệ gỡ lỗi hệ thống, đảm bảo rằng khí tự nhiên hóa lỏng có thể chuyển đổi một cách an toàn và đáng tin cậy từ -163°C sang trạng thái khí ở 45°C", Phó chủ tịch SWS Zhang Wei cho biết.

Trung Quốc hiện có thể thiết kế độc lập hệ thống cung cấp khí đốt kép và sở hữu một bộ công nghệ cốt lõi để lưu trữ, vận chuyển, cung cấp và sử dụng khí đốt tự nhiên hóa lỏng.

Năm 2021, các đơn đặt hàng tàu chở hàng rời do doanh nghiệp vận tải biển Trung Quốc đảm nhận chiếm 76,4% tổng số đơn đặt hàng tàu mới trên toàn cầu.

Đoàn Dương (Theo CCTV+)