Xuất khẩu xe điện hóa của Trung Quốc tăng gần 100%

Trong tháng 10, có 256.000 xe năng lượng mới của Trung Quốc được xuất khẩu, tăng 99,9% so với cùng kỳ 2024.

Xuất khẩu ôtô của Trung Quốc tiếp tục tăng trưởng trong tháng 10, nhờ nhu cầu mạnh mẽ đối với xe năng lượng mới (NEV). Dữ liệu từ Hiệp hội các nhà sản xuất ôtô Trung Quốc (CAAM) cho thấy tổng lượng xe xuất khẩu trong tháng 10 đạt 666.000 chiếc, tăng 2,1% so với tháng 9 và 22,9% so với tháng 10/2024. Theo IT-home, lĩnh vực xuất khẩu hiện ghi nhận ba tháng liên tiếp với doanh số vượt quá 600.000 chiếc.

Xe con chiếm phần lớn, với 571.000 chiếc được giao đi trong tháng 10, tăng 2,1% so với tháng 9 và tăng 22,8% so với cùng kỳ năm trước. Xuất khẩu xe thương mại, bao gồm xe tải và xe buýt, đạt 94.000 chiếc, tăng 1,8% so với tháng 9 và tăng 23,5% so với cùng kỳ 2024.

Ôtô của hãng Trung Quốc BYD tại một cảng của Malaysia. Ảnh: BYD

Một động lực đáng kể cho tăng trưởng xuất khẩu là ngành xe năng lượng mới (NEV) của Trung Quốc. Xuất khẩu NEV đạt tổng cộng 256.000 chiếc vào tháng 10, tăng 15,4% so với tháng 9 và gần gấp đôi so với tháng 10/2024.

Trong 10 tháng đầu năm, tổng NEV xuất khẩu đạt 2.014.000 chiếc, tăng 90,4% so với cùng kỳ năm 2024. Ngược lại, xuất khẩu xe động cơ đốt trong truyền thống giảm, với lượng xe trong tháng 10 đạt 409.000 chiếc, giảm 4,8% so với tháng 9 và 0,9% so với cùng kỳ năm trước. Trong 10 tháng đầu năm, xuất khẩu xe động cơ đốt trong đạt tổng cộng 3.601.000 chiếc, giảm 5,1% so với 2024.

Các số liệu cho thấy NEV đang ngày càng trở thành động lực chính cho tăng trưởng xuất khẩu ôtô của Trung Quốc, phản ánh nhu cầu ngày càng tăng ở nước ngoài đối với xe điện và xe hybrid cắm sạc, cũng như sự mở rộng năng lực sản xuất trong nước. Các nhà phân tích lưu ý rằng xuất khẩu NEV hiện đã vượt qua xe động cơ đốt trong truyền thống về tốc độ tăng trưởng và là yếu tố then chốt trong việc duy trì sự mở rộng xuất khẩu ôtô nói chung của Trung Quốc.

Bên cạnh tăng trưởng xuất khẩu, sản lượng NEV trong nước vẫn duy trì ở mức cao, với doanh số NEV trong tháng 10 vượt 50% tổng thị trường nội địa. Sự kết hợp giữa sản lượng nội địa và nhu cầu quốc tế ngày càng tăng đã giúp Trung Quốc duy trì vị thế là nước xuất khẩu xe điện hàng đầu thế giới.

Mỹ Anh