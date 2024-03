Xuất khẩu tôm sang Trung Quốc tăng gấp 2,5 lần

Xuất khẩu tôm hai tháng đầu năm đạt 425 triệu USD so với cùng kỳ năm ngoái, trong đó hàng sang Trung Quốc và Mỹ lần lượt tăng 143% và 26%.

Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP), cho hay nhu cầu tiêu dùng tôm tại thị trường Mỹ, Trung Quốc đã ấm trở lại.

Theo đó, tôm xuất sang Mỹ trong hai tháng đầu năm đạt 72 triệu USD, tăng 26% so với cùng kỳ.

Trung Quốc là thị trường có tốc độ tăng trưởng đột biến, khi tháng 2 tăng 76%, đạt 39 triệu USD. Đây là thị trường duy nhất trong số các quốc gia nhập tôm ghi nhận tăng trưởng dương trong tháng 2. Lũy kế hai tháng đầu năm, xuất tôm sang thị trường này ghi nhận tăng 143%, đạt hơn 81 triệu USD.

Theo VASEP, tại Trung Quốc, Mỹ, tôm Việt chịu cạnh tranh về giá so với các nguồn cung đối thủ đến từ Ecuador, Ấn Độ, nhưng được các nhà mua hàng đánh giá chất lượng cao hơn. Chẳng hạn, giá tôm xuất khẩu tại Trung Quốc khoảng 8,8-9,5 USD một kg.

Việt Nam là một trong những nước sản xuất tôm lớn nhất và nằm trong top 4 thế giới về xuất khẩu cùng với các nước Ecuador, Ấn Độ và Indonesia. Các chuyên gia thủy sản cho rằng, xuất khẩu tôm sẽ khởi sắc khi Trung Quốc, Mỹ - hai thị trường chính của mặt hàng này - liên tục tăng mua.

Năm 2023, diện tích nuôi tôm nước lợ của cả nước đạt 737.000 ha, sản lượng hơn 1,1 triệu tấn, tăng 5,5% so với năm trước đó. Do khó khăn từ nhiều phía khiến kim ngạch xuất khẩu tôm năm ngoái đạt 3,45 tỷ USD, giảm gần 20% so với 2022.

Năm nay, dự báo mặt hàng này mang về cho Việt Nam 4 tỷ USD, tăng 10-15% so với cùng kỳ và góp khoảng 45-50% giá trị xuất khẩu thủy sản.

Thi Hà