Xuất khẩu tôm hùm nguy cơ giảm tốc vì lũ lịch sử

Xuất khẩu tôm hùm năm sau có thể ảnh hưởng sau khi đợt lũ lịch sử gây thiệt hại lớn ở vùng nuôi thuộc tỉnh Phú Yên cũ, theo VASEP.

Dự báo của Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP) cho biết doanh nghiệp xuất khẩu tôm hùm khả năng chưa chịu tác động lớn từ thiệt hại ở vùng nuôi vịnh Xuân Đài thuộc tỉnh Phú Yên cũ do đợt lũ vừa qua, nhờ nguồn hàng cho các hợp đồng cuối năm đã được chuẩn bị trước.

Tuy nhiên, về trung hạn, thiệt hại với tôm hùm sắp thu hoạch ở khu vực này có thể khiến nguồn cung đầu năm 2026 suy giảm đáng kể, tạo biến động giá và ảnh hưởng tới khả năng duy trì tốc độ tăng trưởng xuất khẩu.

Khu vực vịnh Xuân Đài có hơn 27.000 lồng nuôi tôm hùm, là một trong những vùng cung cấp quan trọng nhất cả nước của ngành. Đợt lũ lịch sử tuần qua khiến tôm hùm chết hàng loạt, do sốc nước ngọt

Tôm hùm bán chạy bão ngày 5/11 ở Đăk Lăk. Ảnh: Trần Hóa

Tính đến 24/11, có 22.491 lồng nuôi, tương đương 80% sản lượng các phường Xuân Đài thiệt hại, tương đương 610 tỷ đồng. Cùng với đó, hơn 95% sản lượng, tương đương 21 triệu con tôm hùm, ở phường Sông Cầu chết, tổn thất gần 2.500 tỷ đồng. VASEP cho biết nhiều hộ mất gần như toàn bộ số lồng, phải bán tháo với giá giảm hơn một nửa vì thiếu nước đá bảo quản.

Tôm hùm vốn là điểm sáng nổi bật nhất trong bức tranh xuất khẩu thủy sản Việt Nam năm nay, nhờ tăng trưởng mạnh mẽ từ thị trường Trung Quốc. Theo số liệu của Cục Hải quan, kim ngạch xuất khẩu mặt hàng này đạt 93 triệu USD trong tháng 10, tăng 75% so với cùng kỳ 2024.

Tính chung 10 tháng, xuất khẩu tăng đến 135%, đạt 712 triệu USD, mức tăng trưởng hiếm có với một nhóm thủy sản đơn lẻ. Trung Quốc đại lục và Hong Kong tiếp tục là thị trường lớn nhất, mang về gần như toàn bộ kim ngạch với 702 triệu USD trong 10 tháng.

VASEP dự báo nhu cầu của Trung Quốc vẫn duy trì ở mức cao những tháng cuối năm và giai đoạn chuẩn bị Tết Nguyên đán. Tuy nhiên, ngoài nguồn cung ở Phú Yên cũ ảnh hưởng, thách thức sắp tới còn đến từ cảnh báo của nước này trong việc siết chặt thủ tục kiểm nghiệm, truy xuất nguồn gốc. Nếu quy định mới được triển khai mạnh, thời gian kiểm tra kéo dài hoặc chi phí tăng, xuất khẩu tôm hùm có thể bị ảnh hưởng ngay lập tức.

Dỹ Tùng