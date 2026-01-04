Xuất khẩu thủy sản vượt 11 tỷ USD

Thủy sản xuất bán hơn 11,3 tỷ USD năm 2025, vượt mục tiêu, theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP).

Theo VASEP, kết quả này đánh dấu ngành thủy sản Việt Nam tăng 13% so với năm 2024. Các sản phẩm chủ lực tăng trưởng đồng đều, trong đó tôm vẫn chiếm tỷ trọng lớn nhất, mang về 4,65 tỷ USD, tăng 20% so với 2024. Riêng mặt hàng tôm hùm xuất bán tăng hơn gấp đôi, đạt 817 triệu USD.

Cá tra đứng thứ hai với giá trị xuất khẩu 2,19 tỷ USD, tăng 8%. Nhóm cá biển khác đạt kim ngạch 2,16 tỷ USD, tăng 12% nhờ thị trường đa dạng. Ngược lại, cá ngừ giảm do thiếu hụt nguyên liệu kéo dài và quy định IUU (khai thác hải sản bất hợp pháp) khắt khe.

Năm 2025, xuất khẩu thủy sản sang Mỹ đạt gần 1,9 tỷ USD, chỉ tăng 3% so với 2024, do phát sinh nhiều bất ổn về chính sách thuế và rào cản kỹ thuật. Bù lại, nhờ Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), Trung Quốc (gồm Hong Kong) và EU trở thành những thị trường chủ lực của mặt hàng này.

Kim ngạch sang CPTPP và EU đều tăng hai chữ số, lần lượt trên 3 tỷ USD và 1,2 tỷ USD. Trung Quốc (gồm Hong Kong) tăng trưởng mạnh nhất, đạt 29% và mang về 2,45 tỷ USD. Thị trường này chuộng tôm hùm, cua, sò, nghêu tươi sống.

Theo VASEP, xuất khẩu năm ngoái đạt mục tiêu nhờ doanh nghiệp linh hoạt, tận dụng tốt thời cơ và tâm lý thị trường trong bối cảnh nhiều bất ổn. Bên cạnh đó, sau thời gian sụt giảm sâu và giá thấp, thị trường bước vào giai đoạn thiếu hụt nguồn cung, kéo theo giá và nhu cầu tăng trở lại.

Dự báo tình hình 2026, Hiệp hội cho rằng thị trường còn bất ổn và khó lường. Các chính sách thuế quan, thương mại và rào cản kỹ thuật của Mỹ có thể tiếp tục khiến các nhà xuất khẩu trên thế giới thận trọng và chuyển dịch thị trường.

Xu hướng này tạo ra áp lực cạnh tranh rất lớn tại các thị trường khác như EU, Trung Quốc, ASEAN và Trung Đông. Bên cạnh đó, thẻ vàng IUU vẫn là nút thắt cần tháo gỡ để mở rộng hơn cánh cửa các thị trường phương Tây.

Riêng cá tra, phân tích mới đây của chứng khoán Mirae Asset kỳ vọng tiêu thụ sản phẩm này sẽ cải thiện tại Mỹ và đi ngang ở Trung Quốc. Xuất khẩu cá tra sang EU và Brazil dự báo ổn định suốt 2026, nhưng có thể chịu cạnh tranh gay gắt khi các nhà xuất khẩu toàn cầu tìm đến vì chuyển hướng dần khỏi thị trường Mỹ.

Dỹ Tùng