Xuất khẩu sầu riêng thông quan trở lại

Sau thời gian gián đoạn do khâu kiểm nghiệm, xuất khẩu sầu riêng sang Trung Quốc đã trở lại bình thường, với khoảng 400 xe qua cửa khẩu mỗi ngày.

Thông tin này được ông Huỳnh Tấn Đạt, Cục trưởng Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, cho biết trong thông báo mới đây. Hiện Lạng Sơn có 200-250 xe, Lào Cai 100-150 chiếc và Móng Cái khoảng 50 xe qua cửa khẩu mỗi ngày.

Tuần cuối tháng 10, một số phòng kiểm nghiệm phải tạm ngừng hoạt động để bảo trì hoặc chờ đánh giá lại, khiến tiến độ xét nghiệm mẫu bị chậm, ảnh hưởng đến nhịp xuất khẩu. Trước tình hình đó, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã huy động các đơn vị chuyên môn phối hợp với phía Trung Quốc tháo gỡ từng khó khăn kỹ thuật, với mục tiêu "không để lô hàng nào bị gián đoạn vì khâu kỹ thuật".

Bộ cũng giao Cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường rà soát năng lực các phòng thí nghiệm, đồng thời cử chuyên gia hỗ trợ địa phương. Cơ quan này được yêu cầu huy động tối đa các đơn vị đủ điều kiện để xử lý lượng mẫu tồn, bảo đảm tiêu thụ cho khoảng 150.000 ha sầu riêng với sản lượng hơn 1,5 triệu tấn năm nay.

Theo ông Đạt, Việt Nam hiện có 24 phòng kiểm nghiệm được Tổng cục Hải quan Trung Quốc (GACC) công nhận, tổng công suất khoảng 3.200 mẫu mỗi ngày, đủ phục vụ nhu cầu thực tế.

Ông Lê Anh Trung, Chủ tịch Hiệp hội Sầu riêng Đăk Lăk, cho biết sau chỉ đạo của Bộ, các phòng thử nghiệm đã làm việc xuyên đêm để trả kết quả, giúp doanh nghiệp kịp xuất nốt phần sản lượng cuối vụ.

Sau một tuần xử lý, hoạt động kiểm nghiệm đã trở lại bình thường, giúp duy trì xuất khẩu ổn định cho doanh nghiệp.

Theo bà Đặng Thị Thủy, Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Đăk Lăk, hiện có gần 45.000 ha sầu riêng, trong đó 26.000 ha đã thu hoạch, sản lượng ước đạt 390.000 tấn, tăng 30.000 tấn so với năm ngoái. Giá thu mua tại vườn ở mức 60.000-70.000 đồng một kg, giảm nhẹ so với năm trước nhưng vẫn mang lại lợi nhuận cho người trồng.

Thi Hà