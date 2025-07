Xuất khẩu rau quả phục hồi

Sau thời gian trầm lắng, xuất khẩu rau quả của Việt Nam đã phục hồi mạnh trong tháng 6, với nhiều tín hiệu khởi sắc từ thị trường Mỹ và Đông Bắc Á.

Theo số liệu sơ bộ từ Tổng cục Hải quan, kim ngạch xuất khẩu rau quả tháng 6 đạt 807 triệu USD, tăng 30,8% so với tháng trước và tăng 20,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là tháng đầu tiên trong năm ghi nhận mức tăng trưởng dương sau chuỗi 5 tháng sụt giảm liên tiếp. Nhờ cú hích này, tổng kim ngạch nửa đầu năm đạt 3,1 tỷ USD, thu hẹp mức giảm so với những tháng đầu năm, tức chỉ giảm 6,7% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong các thị trường chủ lực, Trung Quốc vẫn giữ vị thế đối tác lớn nhất, song kim ngạch 6 tháng đầu năm giảm 30%. Tuy nhiên, mức giảm này đã thu hẹp đáng kể so với những tháng đầu năm, cho thấy xu hướng cải thiện.

Đáng chú ý, Mỹ đang nổi lên như điểm sáng mới khi xuất khẩu sang thị trường này tăng trên 60% so với cùng kỳ. Các thị trường khác như Nhật Bản, Hà Lan và Australia cũng ghi nhận mức tăng từ 20% đến 80%.

Thu hoạch sầu riêng nghịch vụ tại thị xã Cai Lậy, Tiền Giang. Ảnh: Hoàng Nam

Ông Nguyễn Đình Tùng - Tổng giám đốc Vina T&T Group - cho biết xuất khẩu sang Trung Quốc từng gặp nhiều trở ngại do kiểm dịch nghiêm ngặt trong những tháng đầu năm. Tuy nhiên, từ tháng 6, quy trình thông quan đã thông thoáng hơn, giúp nhiều mặt hàng phục hồi trở lại.

Bên cạnh đó, xuất khẩu sang Mỹ, Canada và Nhật Bản cũng tăng trưởng khả quan. "Ngay cả khi giá đầu vào tăng do thuế, người tiêu dùng Mỹ vẫn chấp nhận mua. Chúng tôi sẵn sàng chia sẻ chi phí với đối tác trong giai đoạn đầu để giữ giá ổn định", ông nói.

Ông Tùng cho rằng Việt Nam đang nhập siêu nhiều mặt hàng rau quả từ Mỹ nên khả năng đàm phán song phương để miễn giảm thuế là rất rõ ràng. "Nguyên tắc là mặt hàng nào Việt Nam nhập nhiều, phía Mỹ sẽ cân nhắc lại mức thuế. Rau quả thuộc nhóm có lợi thế tương đối thấp, càng cần được đưa vào đàm phán sớm", ông nhấn mạnh.

Ông Đặng Phúc Nguyên - Tổng thư ký Hiệp hội Rau quả Việt Nam - nhận định xuất khẩu rau quả 6 tháng cuối năm sẽ có nhiều chuyển biến tích cực. Trong đó, dừa tươi và sầu riêng là hai mặt hàng đáng chú ý khi nhu cầu từ Trung Quốc và Mỹ đều tăng mạnh.

Ông Nguyên cũng cho rằng nếu duy trì đà tăng trưởng như hiện nay, kim ngạch xuất khẩu rau quả cả năm hoàn toàn có thể đạt khoảng 6 đến 6,5 tỷ USD.

Thi Hà